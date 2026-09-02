Осенний маникюр для квадратных ногтей: 5 дизайнов, которые покоряют Instagram

Какой маникюр сделать осенью на квадратные ногти: 5 стильных идей
Квадратные ногти уже давно перестали ассоциироваться исключительно со строгим офисным маникюром. Этой осенью эта форма снова привлекает внимание благодаря простым, но эффектным дизайнам. Ее можно разнообразить при желании: добавить яркий акцент, попробовать необычный френч, принт или оставить покрытие максимально сдержанным.
Новини.LIVE готовы назвать пять вариантов, которые легко адаптировать под разную длину.
Осенний маникюр на квадратные ногти
Минимализм с акцентом
Однотонное покрытие всегда востребовано. Например, можно оставить большинство ногтей в спокойной гамме, а один сделать акцентным. К молочному или бежевому покрытию можно добавить бордовый, шоколадный или темно-зеленый ноготь. Еще один вариант — тонкая линия, небольшая цветная деталь или несколько точек только на одном пальце.
Френч с необычным акцентом
Классический френч не обязательно оставлять белым. На осень его можно сделать винным, коричневым, оливковым или даже темно-синим. Для разнообразия кончик можно сделать двухцветным, совместив два близких оттенка. Такой френч подойдет даже для коротких ногтей.
Принты
Квадратная форма дает больше пространства для дизайна, поэтому здесь можно не ограничиваться только мелкими деталями. Геометрические линии, клетка, черепаховый или леопардовый принт — варианты, которые легко адаптировать под осенний гардероб.
Нюдовые оттенки
Нюд — это не только классический бежевый. Молочный, пудровый, латте, кофейный и теплый кремовый позволяют подобрать оттенок под разный тон кожи. На квадратных ногтях молочный вариант можно оставить полупрозрачным, а кофейный — сделать плотным и насыщенным. Если ногтевая пластина широкая, лучше выбрать оттенок, который не создает резкого контраста с кожей.
Матовый маникюр
Матовое покрытие меняет даже привычный цвет. Шоколадный становится глубже, терракотовый напоминает оттенок глины, а темно-сливовый — черный. Именно поэтому матовый маникюр прекрасно вписывается в осеннюю палитру.
Для квадратной формы можно выбрать один насыщенный цвет без какого-либо декора. А если хочется деталей, достаточно оставить один ноготь глянцевым или добавить тонкий рисунок поверх матовой основы.
Ранее мы писали о том, что гель-лак помогает надолго сохранить аккуратный вид маникюра, но оставлять покрытие на ногтях надолго не стоит. Если вовремя его не снять или сделать это неправильно, ногти могут стать более слабыми, тонкими и ломкими. Рассказываем о пяти последствиях, которые могут возникнуть из-за длительного ношения гель-лака.
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