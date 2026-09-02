Осенний маникюр для квадратных ногтей: 5 дизайнов, которые покоряют Instagram

Ухоженные ногти. Фото: magnific

Квадратные ногти уже давно перестали ассоциироваться исключительно со строгим офисным маникюром. Этой осенью эта форма снова привлекает внимание благодаря простым, но эффектным дизайнам. Ее можно разнообразить при желании: добавить яркий акцент, попробовать необычный френч, принт или оставить покрытие максимально сдержанным.

Новини.LIVE готовы назвать пять вариантов, которые легко адаптировать под разную длину.

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Осенний маникюр на квадратные ногти

Минимализм с акцентом

Однотонное покрытие всегда востребовано. Например, можно оставить большинство ногтей в спокойной гамме, а один сделать акцентным. К молочному или бежевому покрытию можно добавить бордовый, шоколадный или темно-зеленый ноготь. Еще один вариант — тонкая линия, небольшая цветная деталь или несколько точек только на одном пальце.

Маникюр с минималистичным дизайном. Фото из Instagram

Френч с необычным акцентом

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Классический френч не обязательно оставлять белым. На осень его можно сделать винным, коричневым, оливковым или даже темно-синим. Для разнообразия кончик можно сделать двухцветным, совместив два близких оттенка. Такой френч подойдет даже для коротких ногтей.

Французский маникюр в розовом цвете. Фото из Instagram

Принты

Квадратная форма дает больше пространства для дизайна, поэтому здесь можно не ограничиваться только мелкими деталями. Геометрические линии, клетка, черепаховый или леопардовый принт — варианты, которые легко адаптировать под осенний гардероб.

Принт. Фото из Instagram

Нюдовые оттенки

Нюд — это не только классический бежевый. Молочный, пудровый, латте, кофейный и теплый кремовый позволяют подобрать оттенок под разный тон кожи. На квадратных ногтях молочный вариант можно оставить полупрозрачным, а кофейный — сделать плотным и насыщенным. Если ногтевая пластина широкая, лучше выбрать оттенок, который не создает резкого контраста с кожей.

Нюдовый дизайн. Фото из Instagram

Матовый маникюр

Матовое покрытие меняет даже привычный цвет. Шоколадный становится глубже, терракотовый напоминает оттенок глины, а темно-сливовый — черный. Именно поэтому матовый маникюр прекрасно вписывается в осеннюю палитру.

Матовый дизайн. Фото из Instagram

Для квадратной формы можно выбрать один насыщенный цвет без какого-либо декора. А если хочется деталей, достаточно оставить один ноготь глянцевым или добавить тонкий рисунок поверх матовой основы.

Ранее мы писали о том, что гель-лак помогает надолго сохранить аккуратный вид маникюра, но оставлять покрытие на ногтях надолго не стоит. Если вовремя его не снять или сделать это неправильно, ногти могут стать более слабыми, тонкими и ломкими. Рассказываем о пяти последствиях, которые могут возникнуть из-за длительного ношения гель-лака.

Также Новини.LIVE сообщали, что фрозе-маникюр возвращается в тренды — его можно узнать по полупрозрачной розовой основе и нежному мерцанию. Такой дизайн подходит как для коротких, так и для длинных ногтей.