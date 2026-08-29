Какой маникюр не стоит делать после 50: цвета, которые старят руки

Французский маникюр. Фото: magnific

После 50 лет с некоторыми оттенками лака стоит быть более осторожными. Определенные цвета создают сильный контраст с кожей и могут более ярко подчеркивать вены, пигментные пятна, покраснения или неровный тон. Чаще всего это касается очень темных и холодных оттенков. Они сразу привлекают внимание к рукам, поэтому все особенности кожи становятся более заметными.

Об этом сообщает редакция Новини.LIVE.

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Бордовый

Бордовый лак часто выбирают за его насыщенный и дорогой вид. Но результат во многом зависит от самого оттенка. Стоит быть осторожной с бордовым с холодным синим подтоном. Он может сделать кожу визуально бледнее и выделить сосуды и покраснения. Из-за этого руки могут казаться старше.

Черный

Черный лак не маскирует особенности кожи, а создает с ней заметный контраст. На очень худых руках он может сделать более выразительными вены и сухожилия, а на сухой коже — привлечь внимание к ее рельефу.

Поэтому черный лучше сочетать с короткими ногтями и ухоженной кожей. Если на руках много пигментных пятен или покраснений, такой контраст может иметь нежелательный эффект.

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Синий

Холодный синий — один из самых сложных оттенков для маникюра на зрелых руках. Он может сделать синеватые вены более заметными и создать впечатление более бледной кожи. Кстати, зимой это особенно заметно. Из-за холода руки часто краснеют, а насыщенный синий лак усиливает контраст между цветом кожи и покраснением.

Фиолетовый

Темный фиолетовый тоже требует осторожности. В сочетании с определенным тоном кожи он может создавать впечатление желтоватого или сероватого оттенка, из-за чего пигментные пятна становятся более заметными. Чем темнее и холоднее фиолетовый, тем сильнее может быть этот эффект.

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