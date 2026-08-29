Який манікюр не варто робити після 50: кольори, що старять руки

Французький манікюр. Фото: magnific

Після 50 років із деякими відтінками лаку варто бути обережнішими. Певні кольори створюють сильний контраст зі шкірою та можуть сильніше підкреслювати вени, пігментні плями, почервоніння чи нерівний тон. Найчастіше це стосується дуже темних і холодних відтінків. Вони одразу привертають увагу до рук, тому всі особливості шкіри стають помітнішими.

Про це повідомляє редакція Новини.LIVE.

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Бордовий

Бордовий лак часто обирають за його насичений і дорогий вигляд. Але результат багато в чому залежить від самого відтінку. Варто бути обережною з бордовим із холодним синім підтоном. Він може зробити шкіру візуально блідішою та виділити судини й почервоніння. Через це руки можуть здаватися старшими.

Чорний

Чорний лак не маскує особливості шкіри, а створює з нею помітний контраст. На дуже худих руках він може зробити виразнішими вени й сухожилля, а на сухій шкірі — привернути увагу до її рельєфу.

Тому чорний краще поєднувати з короткими нігтями та доглянутою шкірою. Якщо на руках багато пігментних плям або почервоніння, такий контраст може мати небажаний ефект.

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Синій

Холодний синій — один із найскладніших відтінків для манікюру на зрілих руках. Він може зробити синюваті вени помітнішими та створити враження блідішої шкіри. До речі взимку це найбільше помітно. Через холод руки часто червоніють, а насичений синій лак підсилює контраст між кольором шкіри та почервонінням.

Фіолетовий

Темний фіолетовий теж потребує обережності. У поєднанні з певним тоном шкіри він може створювати враження жовтуватого або сіруватого відтінку, через що пігментні плями стають помітнішими. Чим темніший і холодніший фіолетовий, тим сильнішим може бути цей ефект.

Раніше ми писали про три звичні справи, через які нігті поступово стають тонкими, сухими й ламкими. Найцікавіше, що шкодити їм можуть не лише манікюр чи нестача вітамінів, а звичайне миття посуду, прибирання без рукавичок і часте зняття покриття.

Також Новини.LIVE повідомляли, чому на коротких нігтях не завжди вдалий вигляд мають френч, великі малюнки та велика кількість декору. Такі дизайни вже давно втратили актуальність.