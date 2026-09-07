Какой маникюр выбрала Дженнифер Лопес на осень 2026 года: фото

Дженнифер Лопес. Фото: Instagram/jlo

Маникюр американской актрисы и певицы Дженнифер Лопес вновь стал источником вдохновения для тех, кто ищет идею для нового покрытия. На этот раз ее мастер Том Бачик показал фото ногтей певицы в насыщенном красно-коричневом оттенке. Свой вариант он назвал Cherry Chocolate, сравнив его с вишнями в шоколаде.

Редакция Новини.LIVE со ссылкой на Cosmopolitan расскажет об этом дизайне подробнее.

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Какой новый маникюр сделала Джей Ло

Оттенок чем-то напоминает десерт: в нем сочетаются темный шоколадный и насыщенный вишневый цвета. Глянцевое покрытие придает блеск маникюру, поэтому ногти выглядят гладкими и словно отполированными.

Для осеннего маникюра такой цвет подходит благодаря глубокому теплому оттенку. Он темный, но не такой резкий, как черный, и немного сложнее привычного бордового. Его легко сочетать с повседневной одеждой — джинсами, свитерами и кожаными вещами. Также к нему можно подобрать стильный вечерний наряд.

Трендовый цвет маникюра. Фото из Instagram/tombachik

Если осенью хочется попробовать что-то новое, но без слишком смелых экспериментов, Cherry Chocolate хорошо впишется в такой запрос. Глянцевое покрытие делает цвет более выразительным, а длину и форму ногтей можно подобрать под себя.

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Джей Ло носит этот оттенок на длинных ногтях с зауженной квадратной формой. Однако он подойдет и для короткой длины — обратите внимание, например, на мягкий овал или аккуратный квадрат.

Ранее мы писали о том, что Дженнифер Лопес показала образ с легким платком, который может стать интересной альтернативой привычным аксессуарам. Певица использовала его как заметную деталь наряда, придав простому образу совершенно иной вид.

Также Новини.LIVE сообщали, что для школы и работы маникюр не обязательно должен быть совершенно незаметным. В сентябре можно выбрать спокойный оттенок или скромный дизайн, который придаст ногтям аккуратный вид.