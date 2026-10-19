Розкішна накидка та кольє-метелик: Дженніфер Лопес здивувала новим образом

Дженніфер Лопес. Фото: Instagram/jlo

Американська акторка та співачка Дженніфер Лопес поділилася в Instagram фотографіями нового образу, у якому головну увагу привертає не лише відверта чорна сукня, а й об'ємна накидка з квітковою вишивкою та хутром. Співачка зробила ставку на виразні деталі, довгу бахрому й масивні прикраси, які надали її вбранню особливого характеру.

Новини.LIVE детальніше розібрали її образ.

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На нових світлинах Дженніфер Лопес постала в чорній вечірній сукні з глибоким декольте. Лаконічний колір залишає простір для головної деталі — великої накидки від Dolce & Gabbana. Саме на ній тримається увесь образ.

Чим привертає увагу накидка Дженніфер Лопес

Накидка прикрашена яскравими квітковими мотивами, а її комір і рукави облямовані густим коричневим хутром. Довга бахрома спадає донизу й рухається під час ходьби, тому вбрання не виглядає статичним. Бірюзова підкладка додає кольорового контрасту, який помітний на тлі чорної сукні.

Цікаво, що за такого розмаїття деталей співачка не стала додавати до образу багато інших кольорів. Чорна сукня врівноважує строкату вишивку, а коричневе оздоблення підтримує теплу гаму накидки. Водночас її об'єм і довжина роблять силует виразнішим, ніж якби Дженніфер обмежилася звичайною вечірньою сукнею.

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За настроєм ця річ нагадує традиційний іспанський мантон — велику шаль із вишивкою та бахромою. Проте хутряні деталі й масштаб оздоблення надають їй зовсім іншого характеру. Така накидка радше нагадує частину сценічного костюма, ніж звичайний верхній одяг.

Які прикраси доповнили образ

Для завершення вбрання Дженніфер обрала велике сріблясте кольє у формі метелика, блискучі сережки та чорний клатч із пензликом. Прикраса на шиї привертає увагу до зони декольте, а невелика сумка не відволікає погляду від складного оздоблення накидки.

У цьому образі немає потреби в додаткових акцентах: сукня відповідає за силует, накидка — за колір і фактуру, а прикраси підтримують вечірній характер вбрання. Дженніфер Лопес вкотре показала, що для ефектного виходу не обов'язково обирати складний крій сукні. Іноді достатньо однієї виразної речі, яка повністю змінює сприйняття всього комплекту.

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