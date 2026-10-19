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Главная Мода Дженнифер Лопес показала накидку с мехом, которую трудно не заметить

Дженнифер Лопес показала накидку с мехом, которую трудно не заметить

Ua ru
19 октября 2026 11:01
Роскошная накидка и колье в виде бабочки: Дженнифер Лопес удивила новым образом
Дженнифер Лопес. Фото: Instagram/jlo

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес поделилась в Instagram фотографиями нового образа, в котором внимание привлекает не только откровенное черное платье, но и объемная накидка с цветочной вышивкой и мехом. Певица сделала ставку на выразительные детали, длинную бахрому и массивные украшения, которые придали ее наряду особый характер.

Новини.LIVE подробнее разобрали ее образ.

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На новых фотографиях Дженнифер Лопес предстала в черном вечернем платье с глубоким декольте. Лаконичный цвет оставляет пространство для главной детали — большой накидки от Dolce & Gabbana. Именно на ней держится весь образ.

Чем привлекает внимание накидка Дженнифер Лопес

Накидка украшена яркими цветочными мотивами, а ее воротник и рукава оторочены густым коричневым мехом. Длинная бахрома спадает вниз и колышется при ходьбе, поэтому наряд не выглядит статичным. Бирюзовая подкладка добавляет цветовой контраст, который заметно выделяется на фоне черного платья.

Интересно, что при таком разнообразии деталей певица не стала добавлять в образ много других цветов. Черное платье уравновешивает пеструю вышивку, а коричневая отделка поддерживает теплую гамму накидки. В то же время ее объем и длина делают силуэт более выразительным, чем если бы Дженнифер ограничилась обычным вечерним платьем.

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По настроению эта вещь напоминает традиционный испанский мантон — большую шаль с вышивкой и бахромой. Однако меховые детали и масштаб отделки придают ей совершенно иной характер. Такая накидка скорее напоминает часть сценического костюма, чем обычную верхнюю одежду.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Какие украшения дополнили образ

В довершение образа Дженнифер выбрала большое серебристое колье в форме бабочки, блестящие серьги и черный клатч с кисточкой. Украшение на шее привлекает внимание к зоне декольте, а небольшая сумочка не отвлекает взгляд от сложного узора накидки.

В этом образе нет необходимости в дополнительных акцентах: платье отвечает за силуэт, накидка — за цвет и фактуру, а украшения подчеркивают вечерний характер наряда. Дженнифер Лопес в очередной раз показала, что для эффектного выхода не обязательно выбирать сложный наряд. Иногда достаточно одной выразительной вещи, которая полностью меняет восприятие всего наряда.

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Также Новини.LIVE сообщали, что британская актриса Эмилия Кларк, которую зрители знают по роли Дейенерис Таргариен в сериале "Игра престолов", появилась на показе Alexander McQueen во время Лондонской недели моды. На этот раз актриса привлекла внимание необычным сочетанием вещей: фактурного твида, коротких шорт и жакета с выразительной линией плеч.

Дженнифер Лопес мода стиль верхняя одежда трендовые образы
Юлия Хивренко - редактор, эксперт рубрики "мода"
Автор:
Юлия Хивренко

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