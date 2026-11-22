Джинсы крупным планом. Фото: magnific

Джинсы, которые еще недавно казались универсальными, этой осенью уже не так часто появляются в модных подборках. Вместо очень узких брючин, оверсайза и белого денима стилисты предлагают другие варианты. В центре внимания — темно-синие оттенки, прямой крой и интересные детали.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на InStyle.

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Скинни заменяют джинсы-сигареты

Обтягивающие джинсы снова напоминают о себе, но возвращаться к моделям, которые плотно облегают ноги по всей длине, стилисты не советуют. Вместо этого предлагают джинсы-сигареты. Они повторяют линию бедер, но ниже колена становятся более свободными.

Джинсы-сигареты. Фото: Instagram

Разница на первый взгляд небольшая, однако именно она меняет вид брюк. В джинсах-сигаретах ноги не кажутся зажатыми, а сам фасон не выглядит столь откровенно обтягивающим. Носить их можно с лоферами, туфлями Мэри Джейн или ботинками на небольшом каблуке.

Мешковатые джинсы уступают место широким моделям

Джинсы оверсайз с низкой посадкой не исчезли из гардеробов, однако слишком объемные модели постепенно уходят на второй план. Им на смену приходят широкие джинсы.

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Широкие джинсы. Фото: Instagram

Модели с высокой посадкой идеально подчеркивают талию, а широкие брючины оставляют достаточно места для объемного свитера или рубашки. Осенью такие джинсы можно носить с короткой курткой, а в более холодные дни — с длинным пальто.

Вместо белого денима — темно-синий

Белые джинсы обычно чаще достают из шкафа весной и летом. Осенью их место занимают более темные оттенки, в частности насыщенный индиго. К темно-синим джинсам можно надеть коричневый свитер, бордовый кардиган или оливковую куртку. Они подходят и к светлой верхней одежде, поэтому не придется отдельно подбирать вещи под новую покупку.

Джинсы в трендовом цвете. Фото: Instagram

Джинсы с принтами сменяют модели с подворотами

Если джинсы с узорами уже надоели, присмотритесь к моделям с подвернутыми краями. Еще один фасон, о котором упоминают стилисты, — barrel-leg, или джинсы-бочки. Их особенность — округлые брючины, более широкие в области бедер и сужающиеся к низу.

Джинсы-бочки. Фото: Instagram

Подвороты тоже заслуживают внимания. Они могут быть широкими, контрастными или из другой ткани, которая заметна с изнаночной стороны. Такая деталь преображает даже простые однотонные джинсы. К тому же подвернутые края интересно смотрятся с обувью, открывающей лодыжку.

В конце концов, не нужно отказываться от всех старых джинсов только потому, что изменились тенденции. Но если планируете купить новую пару, можно отойти от привычных фасонов и попробовать темный деним, чуть более свободный крой или модель с подворотами.

Ранее мы писали о том, что Дженнифер Лопес не отказывается от джинсов даже вне светских мероприятий. В повседневной жизни певица выбирает их для различных выходов, каждый раз по-новому обыгрывая привычную вещь с помощью обуви, верхней одежды и аксессуаров. Ее примеры доказывают, что одна пара джинсов вовсе не ограничивает выбор образов.

Также Новини.LIVE сообщали, что Дженнифер Энистон нашла необычное применение джинсам — актриса тренировалась прямо в них. Для такого занятия она выбрала модель, которая не сковывает движений и при этом выглядит непринужденно. Ее выход напомнил о фасоне, который не нуждается в громком возвращении в моду, ведь и так остается актуальным.