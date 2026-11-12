Дженнифер Энистон. Фото: Instagram/jenniferaniston

Джинсы уже давно перестали быть просто одеждой для повседневной жизни. Сегодня все чаще хочется выбирать модели, в которых можно провести целый день и не задумываться о том, не давит ли пояс и оставляют ли достаточно свободы для движений штанины. Похоже, именно такой вариант пришелся по душе американской актрисе Дженнифер Энистон.

Новини.LIVE расскажет о любимых джинсах голливудской актрисы подробнее.

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Актриса показала свою любимую пару в коротком видео для бренда LolaVie. Во время тренировки она выполняла упражнения на баланс и растяжку, не переодеваясь в спортивную одежду. В кадре были свободные джинсы прямого кроя, которые не мешали двигаться. И хотя это не совсем привычная одежда для занятий спортом, такой пример хорошо демонстрирует, насколько важным стало удобство в повседневном гардеробе.

Почему стоит присмотреться к таким джинсам

Мода на обтягивающие скинни постепенно отошла на второй план. Вместо этого в гардеробах появилось больше свободных силуэтов, которые не повторяют каждый изгиб фигуры. Прямые джинсы с чуть более широкими брючинами — один из тех вариантов, которые довольно легко стилизовать.

У них есть еще одно преимущество: такая модель не требует сложного стилистического сопровождения. Плотный деним, сдержанный цвет и отсутствие большого количества потертостей или декоративных деталей делают свое дело. Джинсы не перетягивают на себя все внимание, поэтому их можно носить с вещами, которые уже есть в шкафу.

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Не стоит думать, что свободный крой подходит только высоким и стройным женщинам. Нужно лишь правильно подобрать посадку и длину. Модель со средней или высокой талией поможет сбалансировать пропорции, а брючины, которые не собираются большими складками у обуви, не будут утяжелять образ.

С чем носить джинсы в стиле Дженнифер Энистон

Сама актриса отдает предпочтение простым сочетаниям, и это хороший ориентир для повседневных образов. Белая футболка, черный топ или майка в рубчик — вещи, которые не отвлекают внимания от денима. Если хочется немного более выразительного силуэта, можно заправить переднюю часть верха за пояс.

Дженнифер Энистон с подругой. Фото: Instagram/jenniferaniston

В прохладную погоду вместо привычного свитера попробуйте добавить жакет свободного кроя, кожаную куртку или тренч. Такой верх сделает комплект интереснее, хотя сами джинсы останутся его самой непринужденной частью.

Обувь можно менять в зависимости от случая. Для прогулки подойдут кеды или балетки, для рабочего дня — лоферы. А если хочется сделать образ чуть более нарядным, стоит попробовать ботильоны с заостренным носком и невысоким каблуком.

В целом, эта модель не требует подстраивать под себя весь гардероб. Такие джинсы можно надеть с любимой футболкой на выходных, а на следующий день — с жакетом и лоферами на работу. Иногда именно такие вещи, которые не приходится беречь для особого случая, оказываются самыми практичными.

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