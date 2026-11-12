Дженніфер Еністон. Фото: Instagram/jenniferaniston

Джинси давно перестали бути просто одягом для повсякденних справ. Сьогодні дедалі частіше хочеться обирати моделі, у яких можна провести цілий день і не думати про те, чи не тисне пояс і чи залишають достатньо свободи для рухів штанини. Схоже, саме такий варіант припав до душі американській акторці Дженніфер Еністон.

Новини.LIVE розповість про улюблені джинси голлівудської акторки детальніше.

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Акторка показала свою улюблену пару в короткому відео для бренду LolaVie. Під час тренування вона виконувала вправи на баланс і розтяжку, не переодягаючись у спортивний одяг. У кадрі були вільні джинси прямого крою, які не заважали рухатися. І хоча це не зовсім звичний одяг для занять спортом, такий приклад добре демонструє, наскільки важливою стала зручність у повсякденному гардеробі.

Чому варто придивитися до таких джинсів

Мода на обтислі скіні поступово відійшла на другий план. Натомість у гардеробах з'явилося більше вільних силуетів, які не повторюють кожен вигин фігури. Прямі джинси з трохи ширшими штанинами — один із тих варіантів, які досить легко стилізувати.

У них є ще одна перевага: така модель не потребує складного стилістичного супроводу. Щільний денім, спокійний колір і відсутність великої кількості потертостей чи декоративних деталей роблять свою справу. Джинси не перетягують на себе всю увагу, тому їх можна носити з речами, які вже є у шафі.

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Не варто думати, що вільний крій підходить лише високим і струнким жінкам. Потрібно лише правильно підібрати посадку та довжину. Модель із середньою або високою талією допоможе збалансувати пропорції, а штанини, які не збираються великими складками біля взуття, не обтяжуватимуть образ.

З чим носити джинси у стилі Дженніфер Еністон

Сама акторка віддає перевагу простим поєднанням, і це хороший орієнтир для повсякденних образів. Біла футболка, чорний топ або майка в рубчик — речі, які не відволікають уваги від деніму. Якщо хочеться трохи виразнішого силуету, можна заправити передню частину верху за пояс.

Дженніфер Еністон з подругою. Фото: Instagram/jenniferaniston

У прохолодну погоду замість звичного светра спробуйте додати жакет вільного крою, шкіряну куртку або тренч. Такий верх зробить комплект цікавішим, хоча самі джинси залишаться його найневимушенішою частиною.

Взуття можна змінювати залежно від нагоди. Для прогулянки підійдуть кеди або балетки, для робочого дня — лофери. А якщо хочеться зробити образ трохи ошатнішим, варто спробувати ботильйони з гострим носком і невисокими підборами.

В цілому, ця модель не вимагає підлаштовувати під себе весь гардероб. Такі джинси можна вдягнути з улюбленою футболкою на вихідних, а наступного дня — з жакетом і лоферами на роботу. Іноді саме такі речі, які не доводиться берегти для особливого випадку, виявляються найпрактичнішими.

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