Меган Маркл. Фото: Instagram/meghan

Принц Гаррі та Меган Маркл уперше після повернення до Великої Британії разом з’явилися на публічному заході. У Ноттінгемі подружжя відвідало музичну студію для молоді, а Меган обрала для виходу бордове пальто, сливову спідницю та темну водолазку. У цьому вбранні знайшлася й деталь, яка нагадує про попередній візит пари до міста.

Про неї розповість Новини.LIVE з посиланням на Cosmopolitan.

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Що одягла Меган Маркл для виходу в Ноттінгемі

Герцогиня Сассекська приїхала до Community Recording Studio у вовняному пальті міді від Joseph. Під ним була темна водолазка, а до них Меган підібрала сливову спідницю з розрізом спереду та туфлі-човники. Талію підкреслював тонкий ремінь, який помітно вирізнявся на тлі решти одягу.

У цьому комплекті немає нічого надто складного, і саме тому його легко уявити не лише на герцогині, а й у звичайному осінньому гардеробі. Меган не стала додавати багато прикрас чи привертати увагу незвичним кроєм. Натомість вона зібрала вбрання навколо двох насичених кольорів, які не зливаються між собою.

Меган Маркл та принц Гаррі. Cosmopolitan

Цього разу Меган з’явилася в одязі британських дизайнерів. Спідницю для неї створив The Fold London, туфлі — Jennifer Chamandi, а пальто й водолазка — від Joseph. Саме остання марка пов’язує нинішній вихід з однією з попередніх поїздок подружжя. Дев’ять років тому Гаррі та Меган уже приїжджали до Ноттінгема — це сталося невдовзі після оголошення про їхні заручини. Тоді майбутня герцогиня теж обрала спідницю від Joseph.

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Можливо, це просто збіг, але така деталь додає історії особистого відтінку. За роки змінилося чимало, проте знайомий бренд знову з’явився в гардеробі Меган під час візиту до того самого міста.

Чим займалися Гаррі та Меган у Великій Британії

Подружжя завітало до Community Recording Studio, де молодь має змогу займатися музикою. Біля закладу на Гаррі та Меган чекали люди, з якими вони поспілкувалися дорогою до студії. Наприкінці серпня герцог і герцогиня Сассекські повернулися до Великої Британії разом із дітьми. За повідомленнями, родина може зупинятися у приватному будинку в Котсволдсі. Однак повертатися до офіційних обов’язків членів британської королівської родини вони наразі не планують.

Раніше ми писали про те, що співачка Дженніфер Лопес показала нове вбрання з незвичною деталлю — об’ємною накидкою з хутром і квітковою вишивкою. Вона поєднала її з чорною сукнею, довгою бахромою та масивним кольє у формі метелика.

Також Новини.LIVE повідомляли про незвичний образ Емілії Кларк. На показ Alexander McQueen у Лондоні акторка прийшла у твідовому жакеті з об’ємними плечима та коротких шортах — поєднанні, яке важко сплутати зі звичним класичним костюмом.