Меган Маркл появилась в Великобритании в эффектном осеннем наряде
Принц Гарри и Меган Маркл впервые после возвращения в Великобританию вместе появились на публичном мероприятии. В Ноттингеме супруги посетили музыкальную студию для молодежи, а Меган выбрала для выхода бордовое пальто, сливовую юбку и темную водолазку. В этом наряде нашлась и деталь, напоминающая о предыдущем визите пары в город.
О ней расскажет Новини.LIVE со ссылкой на Cosmopolitan.
Что надела Меган Маркл для выхода в Ноттингеме
Герцогиня Сассекская прибыла в Community Recording Studio в шерстяном пальто длины миди от Joseph. Под ним была темная водолазка, а к ним Меган подобрала сливовую юбку с разрезом спереди и туфли-лодочки. Талию подчеркивал тонкий ремень, который заметно выделялся на фоне остальной одежды.
В этом наряде нет ничего слишком сложного, и именно поэтому его легко представить не только на герцогине, но и в обычном осеннем гардеробе. Меган не стала добавлять много украшений или привлекать внимание необычным кроем. Вместо этого она построила образ вокруг двух насыщенных цветов, которые не сливаются друг с другом.
На этот раз Меган появилась в одежде британских дизайнеров. Юбку для нее создал The Fold London, туфли — Jennifer Chamandi, а пальто и водолазка — от Joseph. Именно последний бренд связывает нынешний выход с одной из предыдущих поездок супругов. Девять лет назад Гарри и Меган уже приезжали в Ноттингем — это произошло вскоре после объявления об их помолвке. Тогда будущая герцогиня тоже выбрала юбку от Joseph.
Возможно, это просто совпадение, но такая деталь придает истории личный оттенок. За эти годы многое изменилось, однако знакомый бренд вновь появился в гардеробе Меган во время визита в тот же самый город.
Чем занимались Гарри и Меган в Великобритании
Супруги посетили Community Recording Studio, где молодежь имеет возможность заниматься музыкой. Возле заведения Гарри и Меган ждали люди, с которыми они пообщались по дороге в студию. В конце августа герцог и герцогиня Сассекские вернулись в Великобританию вместе с детьми. По сообщениям, семья может остановиться в частном доме в Котсуолдсе. Однако возвращаться к официальным обязанностям членов британской королевской семьи они пока не планируют.
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