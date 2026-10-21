Меган Маркл. Фото: Instagram/meghan

Принц Гарри и Меган Маркл впервые после возвращения в Великобританию вместе появились на публичном мероприятии. В Ноттингеме супруги посетили музыкальную студию для молодежи, а Меган выбрала для выхода бордовое пальто, сливовую юбку и темную водолазку. В этом наряде нашлась и деталь, напоминающая о предыдущем визите пары в город.

О ней расскажет Новини.LIVE со ссылкой на Cosmopolitan.

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Что надела Меган Маркл для выхода в Ноттингеме

Герцогиня Сассекская прибыла в Community Recording Studio в шерстяном пальто длины миди от Joseph. Под ним была темная водолазка, а к ним Меган подобрала сливовую юбку с разрезом спереди и туфли-лодочки. Талию подчеркивал тонкий ремень, который заметно выделялся на фоне остальной одежды.

В этом наряде нет ничего слишком сложного, и именно поэтому его легко представить не только на герцогине, но и в обычном осеннем гардеробе. Меган не стала добавлять много украшений или привлекать внимание необычным кроем. Вместо этого она построила образ вокруг двух насыщенных цветов, которые не сливаются друг с другом.

Меган Маркл и принц Гарри. Cosmopolitan

На этот раз Меган появилась в одежде британских дизайнеров. Юбку для нее создал The Fold London, туфли — Jennifer Chamandi, а пальто и водолазка — от Joseph. Именно последний бренд связывает нынешний выход с одной из предыдущих поездок супругов. Девять лет назад Гарри и Меган уже приезжали в Ноттингем — это произошло вскоре после объявления об их помолвке. Тогда будущая герцогиня тоже выбрала юбку от Joseph.

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Возможно, это просто совпадение, но такая деталь придает истории личный оттенок. За эти годы многое изменилось, однако знакомый бренд вновь появился в гардеробе Меган во время визита в тот же самый город.

Чем занимались Гарри и Меган в Великобритании

Супруги посетили Community Recording Studio, где молодежь имеет возможность заниматься музыкой. Возле заведения Гарри и Меган ждали люди, с которыми они пообщались по дороге в студию. В конце августа герцог и герцогиня Сассекские вернулись в Великобританию вместе с детьми. По сообщениям, семья может остановиться в частном доме в Котсуолдсе. Однако возвращаться к официальным обязанностям членов британской королевской семьи они пока не планируют.

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