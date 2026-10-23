Роузі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсон Стейтем. Фото: Instagram/rosiehw

Звичайне пальто не завжди стає головною деталлю вбрання, а от довгий шкіряний тренч одразу привертає увагу. Роузі Гантінгтон-Вайтлі обрала чорну модель від Burberry та доповнила її мінімумом аксесуарів. Її вихід підказує, як носити ефектний верхній одяг і не перевантажувати решту гардероба.

Новини.LIVE розібрав її образ детальніше.

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Як Роузі Гантінгтон-Вайтлі стилізувала шкіряний тренч

У центрі образу британської супермоделі — довгий чорний тренч із широкими лацканами, погонами та поясом із масивною пряжкою. Знайомий крій нагадує класичний верхній одяг, але блискуча шкіра надає йому зовсім іншого характеру. А завдяки довжині максі пальто стає головною деталлю вбрання.

Пояс підкреслює талію та окреслює силует. До тренча модель підібрала чорну сумку, босоніжки на високих підборах із тонкими ремінцями й невелике кольє. Жодних яскравих кольорів чи помітних принтів — лише чорна шкіра та лаконічні аксесуари. Такий підхід дає змогу зосередити увагу на фактурі матеріалу й самому крої.

Чим цікавий шкіряний тренч цієї осені

Інтерес до шкіряного верхнього одягу перегукується з модою 1990-х, коли чорне пальто, прямі силуети та мінімум декору стали частиною впізнаваного стилю. Довгий тренч може нагадати й одяг із фільму "Матриця", хоча для повсякденного гардероба зовсім не обов’язково відтворювати цей настрій повністю.

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До того ж шкіряне пальто дає змогу не витрачати багато часу на складання комплекту. Під нього достатньо вдягнути звичайний светр і джинси — решту роботи зробить верхній одяг. Натуральна шкіра може бути доволі важкою, а під час дощу потребує належного догляду. Альтернативою стане якісна модель зі штучної шкіри.

З чим носити чорний шкіряний тренч

З джинсами та светром

Якщо не хочеться ускладнювати вбрання, оберіть прямі блакитні джинси, сірий светр і черевики на масивній підошві.

Із класичними штанами

Для роботи або зустрічі спробуйте поєднати тренч із сорочкою та широкими штанами зі стрілками. Лофери чи гостроносі ботильйони підтримають стриманий характер комплекту. Якщо хочеться додати кольору, використайте для цього сорочку, шарф або сумку.

Із сукнею

Для вечірнього виходу підійде сатинова сукня-комбінація або лаконічна трикотажна модель. Щільна шкіра на тлі гладкої тканини створить цікавий контраст, тому додатковий декор не знадобиться. Завершити вбрання можна високими чоботами або туфлями на підборах.

Приклад Роузі показує, що шкіряний тренч не обов’язково залишати для особливих нагод. Удень його можна носити з джинсами та зручним взуттям, а ввечері — накинути поверх сукні. Достатньо змінити кілька деталей, щоб одна й та сама річ пасувала до різних ситуацій.

Раніше ми писали про те, що увагу привернув осінній образ Меган Маркл під час візиту до Ноттінгема. Герцогиня поєднала бордове пальто зі сливовою спідницею та темною водолазкою, доповнивши вбрання деталлю, яка нагадує про попередній приїзд подружжя до міста.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Дженніфер Лопес показала вбрання з об’ємною накидкою, оздобленою хутром і квітковою вишивкою. До чорної сукні вона додала довгу бахрому та масивне кольє у формі метелика, яке завершує цей незвичний образ.