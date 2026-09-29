Одна сумка на 2026 і 2027: модель, яка пасує до різних образів

Дівчина пальті і з чорною сумкою. Фото: magnific

У 2026 році мода на сумки все ще тягнеться до зручних моделей. Хочеться, щоб аксесуар доповнював образ, але водночас у ньому вистачало місця для всього потрібного. Саме тому сумка-багет не втрачає популярності вже не перший сезон. Її впізнавана форма добре вписується в повсякденні комплекти.

Редакція Новини.LIVE розповість про цю сумку детальніше.

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Сумка-багет, що буде в тренді і у 2027 році

Модель, яку можна впізнати за витягнутою горизонтальною формою та короткою ручкою. Найчастіше її носять на плечі, притиснувши до тіла. Вона повернулася в моду разом із речами, натхненними стилем 90-х і початку 2000-х. Тим, хто хоче зробити сумку помітною частиною вбрання, підійдуть варіанти з акцентною фурнітурою.

Трендова сумка-багет. Фото з Instagram

Горизонтальна форма має ще одну перевагу — така сумка є компактною, а всередині залишається достатньо місця для повсякденних речей. У неї можна покласти телефон, гаманець, ключі та невелику косметичку. За рахунок короткого ремінця сумка лежить під пахвою або високо на плечі. Вона не звисає низько й не створює зайвого об'єму біля стегон. Через це модель не перетягує на себе всю увагу.

З чим носити сумку-багет

Сумка-багет не прив'язана до одного стилю. Її можна додати до простого комплекту з джинсами та футболкою, поєднати зі светром і брюками або взяти із собою до вечірнього вбрання. Базові кольори на кшталт чорного, коричневого, бежевого та бордового чудово вписуються в гардероб. Для осінніх образів ще підійдуть моделі із замші.

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Бордова сумка. Фото з Instagram

При цьому сумка не потребує великої кількості додаткових прикрас. Витягнута форма сама по собі робить аксесуар помітним, тому брелоки, хустинки чи масивний декор тут не обов'язкові. Популярність сумок-багетів також пояснюється широким вибором моделей. Їх випускають як дорогі марки, так і масові бренди. Ціна залежить від матеріалу, якості фурнітури та самого виробника, тому знайти відповідний варіант можна в різних цінових категоріях.

Раніше ми писали про те, що у 2000-х сумка часто була помітною частиною образу: маленькою, яскравою та такою, яку носили не лише заради практичності. Її поєднували з джинсами на низькій посадці, великими окулярами та речами з помітними логотипами — тепер ця модель знову повертається в моду.

Також Новини.LIVE повідомляли, що мініатюрні сумки з 2000-х знову повертаються в гардероби. Але маленький формат підходить не для кожної ситуації, тому на щодень краще мати кілька моделей різного розміру та форми.