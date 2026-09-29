Одна сумка на 2026 і 2027: модель, яка пасує до різних образів

Модель сумки, яка переживе не один тренд: що носити у 2026–2027
У 2026 році мода на сумки все ще тягнеться до зручних моделей. Хочеться, щоб аксесуар доповнював образ, але водночас у ньому вистачало місця для всього потрібного. Саме тому сумка-багет не втрачає популярності вже не перший сезон. Її впізнавана форма добре вписується в повсякденні комплекти.
Редакція Новини.LIVE розповість про цю сумку детальніше.
Сумка-багет, що буде в тренді і у 2027 році
Модель, яку можна впізнати за витягнутою горизонтальною формою та короткою ручкою. Найчастіше її носять на плечі, притиснувши до тіла. Вона повернулася в моду разом із речами, натхненними стилем 90-х і початку 2000-х. Тим, хто хоче зробити сумку помітною частиною вбрання, підійдуть варіанти з акцентною фурнітурою.
Горизонтальна форма має ще одну перевагу — така сумка є компактною, а всередині залишається достатньо місця для повсякденних речей. У неї можна покласти телефон, гаманець, ключі та невелику косметичку. За рахунок короткого ремінця сумка лежить під пахвою або високо на плечі. Вона не звисає низько й не створює зайвого об'єму біля стегон. Через це модель не перетягує на себе всю увагу.
З чим носити сумку-багет
Сумка-багет не прив'язана до одного стилю. Її можна додати до простого комплекту з джинсами та футболкою, поєднати зі светром і брюками або взяти із собою до вечірнього вбрання. Базові кольори на кшталт чорного, коричневого, бежевого та бордового чудово вписуються в гардероб. Для осінніх образів ще підійдуть моделі із замші.
При цьому сумка не потребує великої кількості додаткових прикрас. Витягнута форма сама по собі робить аксесуар помітним, тому брелоки, хустинки чи масивний декор тут не обов'язкові. Популярність сумок-багетів також пояснюється широким вибором моделей. Їх випускають як дорогі марки, так і масові бренди. Ціна залежить від матеріалу, якості фурнітури та самого виробника, тому знайти відповідний варіант можна в різних цінових категоріях.
Раніше ми писали про те, що у 2000-х сумка часто була помітною частиною образу: маленькою, яскравою та такою, яку носили не лише заради практичності. Її поєднували з джинсами на низькій посадці, великими окулярами та речами з помітними логотипами — тепер ця модель знову повертається в моду.
Також Новини.LIVE повідомляли, що мініатюрні сумки з 2000-х знову повертаються в гардероби. Але маленький формат підходить не для кожної ситуації, тому на щодень краще мати кілька моделей різного розміру та форми.