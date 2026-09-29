Одна сумка на 2026 и 2027: модель, которая подойдет к разным образам

Девушка в пальто с черной сумкой. Фото: magnific

В 2026 году мода на сумки по-прежнему склоняется к удобным моделям. Хочется, чтобы аксессуар дополнял образ, но в то же время в нем было достаточно места для всего необходимого. Именно поэтому сумка-багет не теряет популярности уже не первый сезон. Ее узнаваемая форма хорошо вписывается в повседневные наряды.

Редакция Новини.LIVE расскажет об этой сумке подробнее.

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Сумка-багет, которая будет в тренде и в 2027 году

Модель, которую можно узнать по вытянутой горизонтальной форме и короткой ручке. Чаще всего ее носят на плече, прижав к телу. Она вернулась в моду вместе с вещами, вдохновленными стилем 90-х и начала 2000-х. Тем, кто хочет сделать сумку заметной частью наряда, подойдут варианты с акцентной фурнитурой.

Трендовая сумка-багет. Фото из Instagram

Горизонтальная форма имеет еще одно преимущество — такая сумка компактна, а внутри остается достаточно места для повседневных вещей. В нее можно положить телефон, кошелек, ключи и небольшую косметичку. Благодаря короткому ремешку сумка лежит под мышкой или высоко на плече. Она не свисает низко и не создает лишнего объема у бедер. Благодаря этому модель не привлекает к себе все внимание.

С чем носить сумку-багет

Сумка-багет не привязана к одному стилю. Ее можно добавить к простому комплекту из джинсов и футболки, сочетать со свитером и брюками или взять с собой к вечернему наряду. Базовые цвета, такие как черный, коричневый, бежевый и бордовый, прекрасно вписываются в гардероб. Для осенних образов еще подойдут модели из замши.

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Бордовая сумка. Фото из Instagram

При этом сумка не требует большого количества дополнительных украшений. Удлиненная форма сама по себе делает аксессуар заметным, поэтому брелки, платочки или массивный декор здесь не обязательны. Популярность сумок-багетов также объясняется широким выбором моделей. Их выпускают как дорогие марки, так и массовые бренды. Цена зависит от материала, качества фурнитуры и самого производителя, поэтому найти подходящий вариант можно в разных ценовых категориях.

Ранее мы писали о том, что в 2000-х сумка часто была заметной частью образа: маленькой, яркой и такой, которую носили не только ради практичности. Ее сочетали с джинсами с низкой посадкой, большими очками и вещами с заметными логотипами — теперь эта модель снова возвращается в моду.

Также Новини.LIVE сообщали, что миниатюрные сумки из 2000-х снова возвращаются в гардеробы. Но маленький формат подходит не для каждой ситуации, поэтому на каждый день лучше иметь несколько моделей разного размера и формы.