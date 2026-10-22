Шовкова спідниця й стильні кросівки: новий образ від Насті Каменських

Настя Каменських. Фото: Instagram/kamenskux

Відома співачка Настя Каменських показала, на які кросівки зробила ставку цієї осені. Співачка обрала пару, яку поєднала з легкою шовковою сорочкою та високими шкарпетками. Такий приклад демонструє, як спортивне взуття вписати в образ із жіночними деталями та які відтінки розглядати для повсякденного гардероба.

Новини.LIVE розповість про її образ детальніше.

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Настя Каменських показала кросівки, які обрала на осінь

Такі кросівки пасують до деніму, бежевих і сірих штанів, чорного одягу та речей кольору хакі. На відміну від зовсім білих моделей, ці не створюють такого різкого контрасту з темними комплектами. Для повсякденного гардероба це та сама пара, яка чудово перегукуватиметься за кольором із верхнім одягом або аксесуарами.

Під час вибору варто враховувати не лише колір, а й форму взуття. Надто масивні кросівки можуть перетягувати увагу на нижню частину образу, тоді як моделі з тонкою підошвою не завжди мають пропорційний вигляд із широкими штанами. Варіанти середнього об'єму пасують до прямих джинсів, вільних брюк та оверсайз-одягу.

На фото Настя Каменських доповнила свої кросівки легкою шовковою сорочкою, залишеною розстебнутою, і високими шкарпетками. Гладка тканина створює контраст зі спортивним взуттям, а шкарпетки підтримують невимушений характер комплекту. Цей прийом можна використати й з іншими речами: трикотажною сукнею, спідницею міді або широкими брюками. Кросівки роблять такі поєднання менш формальними, не перекреслюючи жіночних деталей.

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Таке взуття можна носити не лише з джинсами та повсякденними штанами. Воно пасує до пальта, об'ємного жакета й трикотажних комплектів. Під час складання образу варто враховувати відтінки одягу, форму кросівок і довжину штанин. Завдяки цьому одна пара може стати основою для різних повсякденних поєднань протягом осені.

Раніше ми писали про те, які кросівки носити восени 2026 року, а тепер звернемо увагу на моделі, які обирають стилісти та інфлюенсери. Масивні силуети поступаються тонким ретропарам у дусі 2000-х, а серед помітних моделей сезону — Geox Snake, якій виповнюється 20 років.

Також Новини.LIVE повідомляли про чорні прямі моделі, що можуть стати альтернативою джинсам у повсякденному гардеробі. Їхній стриманий крій дозволяє поєднувати такі штани як із жакетами та сорочками, так і з простішим одягом для щоденних виходів.