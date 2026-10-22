Шелковая юбка и стильные кроссовки: новый образ от Насти Каменских

Настя Каменских. Фото: Instagram/kamenskux

Известная певица Настя Каменских показала, на какие кроссовки она сделала ставку этой осенью. Певица выбрала пару, которую сочетала с легкой шелковой рубашкой и высокими носками. Этот пример демонстрирует, как вписать спортивную обувь в образ с женственными деталями и какие оттенки стоит выбирать для повседневного гардероба.

Новини.LIVE расскажет об ее образе подробнее.

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Настя Каменских показала кроссовки, которые выбрала на осень

Такие кроссовки подходят к джинсам, бежевым и серым брюкам, черной одежде и вещам цвета хаки. В отличие от полностью белых моделей, эти не создают такого резкого контраста с темными нарядами. Для повседневного гардероба это та самая пара, которая прекрасно будет сочетаться по цвету с верхней одеждой или аксессуарами.

При выборе стоит учитывать не только цвет, но и форму обуви. Слишком массивные кроссовки могут перетягивать внимание на нижнюю часть образа, тогда как модели с тонкой подошвой не всегда пропорционально смотрятся с широкими брюками. Варианты среднего объема подходят к прямым джинсам, свободным брюкам и одежде оверсайз.

На фото Настя Каменских дополнила свои кроссовки легкой шелковой рубашкой, оставленной расстегнутой, и высокими носками. Гладкая ткань создает контраст со спортивной обувью, а носки поддерживают непринужденный характер комплекта. Этот прием можно использовать и с другими вещами: трикотажным платьем, юбкой миди или широкими брюками. Кроссовки делают такие сочетания менее формальными, не перечеркивая женственных деталей.

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Такую обувь можно носить не только с джинсами и повседневными брюками. Она подходит к пальто, объемному жакету и трикотажным комплектам. При составлении образа стоит учитывать оттенки одежды, форму кроссовок и длину брючин. Благодаря этому одна пара может стать основой для различных повседневных сочетаний на протяжении всей осени.

Ранее мы писали о том, какие кроссовки носить осенью 2026 года, а теперь обратим внимание на модели, которые выбирают стилисты и инфлюенсеры. Массивные силуэты уступают место тонким ретро-моделям в духе 2000-х, а среди заметных моделей сезона — Geox Snake, которой исполняется 20 лет.

Также Новини.LIVE сообщали о черных прямых моделях, которые могут стать альтернативой джинсам в повседневном гардеробе. Их сдержанный крой позволяет сочетать такие брюки как с жакетами и рубашками, так и с более простой одеждой для ежедневных выходов.