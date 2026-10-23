Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэйтем. Фото: Instagram/rosiehw

Обычное пальто не всегда становится главной деталью наряда, а вот длинный кожаный тренч сразу привлекает внимание. Рози Хантингтон-Уайтли выбрала черную модель от Burberry и дополнила ее минимумом аксессуаров. Ее образ подсказывает, как носить эффектную верхнюю одежду и не перегружать остальную часть гардероба.

Новини.LIVE разобрали ее образ подробнее.

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Как Рози Хантингтон-Уайтли стилизовала кожаный тренч

В центре образа британской супермодели — длинный черный тренч с широкими лацканами, погонами и поясом с массивной пряжкой. Знакомый крой напоминает классическую верхнюю одежду, но блестящая кожа придает ему совершенно иной характер. А благодаря длине макси пальто становится главной деталью наряда.

Пояс подчеркивает талию и очерчивает силуэт. К тренчу модель подобрала черную сумку, босоножки на высоких каблуках с тонкими ремешками и небольшое колье. Никаких ярких цветов или заметных принтов — только черная кожа и лаконичные аксессуары. Такой подход позволяет сосредоточить внимание на фактуре материала и самом крое.

Чем интересен кожаный тренч этой осенью

Интерес к кожаной верхней одежде перекликается с модой 1990-х, когда черное пальто, прямые силуэты и минимум декора стали частью узнаваемого стиля. Длинный тренч может напомнить и наряды из фильма "Матрица", хотя для повседневного гардероба вовсе не обязательно полностью воссоздавать этот образ.

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К тому же кожаное пальто позволяет не тратить много времени на подбор комплекта. Под него достаточно надеть обычный свитер и джинсы — остальное сделает верхняя одежда. Натуральная кожа может быть довольно тяжелой, а во время дождя требует надлежащего ухода. Альтернативой станет качественная модель из искусственной кожи.

С чем носить черный кожаный тренч

С джинсами и свитером

Если не хочется усложнять наряд, выберите прямые голубые джинсы, серый свитер и ботинки на массивной подошве.

С классическими брюками

Для работы или встречи попробуйте сочетать тренч с рубашкой и широкими брюками со стрелками. Лоферы или остроносые ботильоны подчеркнут сдержанный характер комплекта. Если хочется добавить цвета, используйте для этого рубашку, шарф или сумку.

С платьем

Для вечернего выхода подойдет сатиновое платье-комбинация или лаконичная трикотажная модель. Плотная кожа на фоне гладкой ткани создаст интересный контраст, поэтому дополнительный декор не понадобится. Завершить наряд можно высокими сапогами или туфлями на каблуке.

Пример Роузи показывает, что кожаный тренч не обязательно оставлять для особых случаев. Днем его можно носить с джинсами и удобной обувью, а вечером — накинуть поверх платья. Достаточно изменить несколько деталей, чтобы одна и та же вещь подходила для разных ситуаций.

Ранее мы писали о том, что внимание привлек осенний образ Меган Маркл во время визита в Ноттингем. Герцогиня сочетала бордовое пальто со сливовой юбкой и темной водолазкой, дополнив наряд деталью, напоминающей о предыдущем визите супругов в город.

Также Новини.LIVE сообщали, что Дженнифер Лопес продемонстрировала наряд с объемной накидкой, украшенной мехом и цветочной вышивкой. К черному платью она добавила длинную бахрому и массивное колье в форме бабочки, которое завершает этот необычный образ.