Джинси крупним планом. Фото: magnific

Джинси, які ще недавно здавалися універсальними, цієї осені вже не так часто з'являються в модних добірках. Замість дуже вузьких штанин, оверсайзу та білого деніму стилісти пропонують інші варіанти. У центрі уваги — темно-сині відтінки, прямий крій і цікаві деталі.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на InStyle.

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Скінні замінюють джинси-сигарети

Обтислі джинси знову нагадують про себе, але повертатися до моделей, які щільно облягають ноги по всій довжині, стилісти не радять. Натомість пропонують джинси-сигарети. Вони повторюють лінію стегон, але нижче коліна стають вільнішими.

Джинси-сигареті. Фото: Instagram

Різниця на перший погляд невелика, проте саме вона змінює вигляд штанів. У джинсах-сигаретах ноги не здаються затиснутими, а сам фасон не здається таким відверто обтислим. Носити їх можна з лоферами, туфлями Мері Джейн або черевиками на невеликих підборах.

Мішкуваті джинси поступаються широким моделям

Джинси оверсайз із низькою посадкою не зникли з гардеробів, однак надто об'ємні моделі поступово відходять на другий план. Їм на зміну приходять широкі джинси.

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Широкі джинси. Фото: Instagram

Моделі з високою посадкою ідеально підкреслюють талію, а широкі штанини залишають достатньо місця для об'ємного светра чи сорочки. Восени такі джинси можна носити з короткою курткою, а в холодніші дні — з довгим пальтом.

Замість білого деніму — темно-синій

Білі джинси зазвичай частіше дістають із шафи навесні та влітку. Восени їх місце займають темніші відтінки, зокрема насичений індиго. До темно-синіх джинсів можна вдягнути коричневий светр, бордовий кардиган або оливкову куртку. Вони пасують і до світлого верху, тому не доведеться окремо підбирати речі під нову покупку.

Джинси в трендовому кольорі. Фото: Instagram

Принтовані джинси змінюють моделі з підворотами

Якщо джинси з візерунками вже набридли, придивіться до моделей із підвернутими краями. Ще один фасон, який згадують стилісти, — barrel-leg, або джинси-бочки. Їхня особливість — округлі штанини, ширші в районі стегон і звужені донизу.

Джинси-бочки. Фото: Instagram

Підвороти теж заслуговують на увагу. Вони можуть бути широкими, контрастними або з іншої тканини, яка помітна з виворітного боку. Така деталь змінює навіть прості однотонні джинси. До того ж підвернуті краї цікаво виглядають із взуттям, яке відкриває щиколотку.

Зрештою, не потрібно відмовлятися від усіх старих джинсів лише тому, що змінилися тенденції. Але якщо плануєте купити нову пару, можна відійти від звичних фасонів і спробувати темний денім, трохи вільніший крій або модель із підворотами.

Раніше ми писали про те, що Дженніфер Лопес не відмовляється від джинсів навіть поза світськими заходами. У повсякденному житті співачка обирає їх для різних виходів, щоразу по-новому обігруючи звичну річ за допомогою взуття, верхнього одягу та аксесуарів. Її приклади доводять, що одна пара джинсів зовсім не обмежує вибір образів.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Дженніфер Еністон знайшла незвичне застосування джинсам — акторка тренувалася просто в них. Для такого заняття вона обрала модель, яка не сковує рухів і водночас має невимушений вигляд. Її вихід нагадав про фасон, який не потребує гучного повернення в моду, адже й так залишається актуальним.