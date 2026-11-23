Даша Квіткова. Фото: Instagram.com/kvittkova

Популярна українська блогерка Даша Квіткова під час подорожі Перу показала образ для прогулянки Лімою, у якому головну роль відведено звичайним прямим джинсам. Знаменитість підвернула штанини широкими манжетами й доповнила денім речами, які знайдуться в багатьох гардеробах. Такий прийом варто взяти на замітку тим, хто хоче по-новому носити знайомі джинси.

Новини.LIVE розібрали новий образ Квіткової.

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Які джинси обрала Даша Квіткова

Для виходу в місто інфлюенсерка зупинилася на синіх джинсах прямого крою з помітними підворотами. До них вона одягнула білу футболку, а поверх неї пов'язала светр на стегнах. Завершили образ чорні лофери — взуття, у якому можна провести цілий день на ногах.

Цікаво тут не стільки саме поєднання речей, скільки робота з довжиною джинсів. Широкі манжети відразу впадають в око, хоча для такого ефекту не знадобилися ні незвичайний крій, ні складні стилістичні рішення. До того ж підвороти дозволяють змінити вигляд навіть старої пари деніму, яку вже не хочеться носити у звичному вигляді.

Чому варто звернути увагу на джинси з підворотами

У 2026 році мода знову звернулася до деталей, характерних для 90-х. Широкі манжети на джинсах з'явилися, зокрема, у колекціях Givenchy та Tom Ford. Але це не означає, що заради такого тренду доведеться шукати дизайнерську модель: достатньо прямої пари джинсів, на якій можна зробити акуратний підворот.

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Найкраще цей прийом помітний на денімі без великих потертостей і декоративних дірок. Синій відтінок із легким ефектом вицвітання також доречний: він нагадує джинси, які носять не один сезон, і не перетягує увагу на себе. Також манжети допомагають змінювати довжину штанин залежно від взуття. З лоферами вони залишають відкритою частину щиколотки, а з черевиками можна зробити підворот трохи вужчим.

До того ж, варіант Даші — не єдиний спосіб стилізувати таку модель. Для роботи можна додати до джинсів жакет, сорочку та туфлі з гострим носком. Контраст між строгим верхом і невимушеним денімом не дасть образу стати надто офіційним. Коли холодно, як альтернативу футболці варто розглянути об'ємний светр, шкіряний бомбер або довге пальто. А для щоденних справ підійдуть кеди, замшеві мюлі чи черевики на масивній підошві.

Раніше ми писали про те, що джинси, які ще недавно вважалися безпрограшним варіантом на щодень, поступово поступаються місцем іншим моделям. Цього холодного сезону стилісти радять придивитися до темно-синього деніму, прямих штанин і фасонів із цікавими деталями.

Також ми повідомляли, що не всі модні джинси однаково легко вписати у звичний гардероб. Цієї весни дизайнери пропонують відійти від звичних силуетів і звернути увагу на моделі, які можуть здатися незвичними або навіть суперечливими. Саме вони стануть вибором для тих, кому набридли передбачувані фасони й хочеться спробувати щось нове.