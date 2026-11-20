Дженнифер Лопес. Фото: Instagram.com/jlo

Популярная американская актриса и певица Дженнифер Лопес вышла на улицы Нью-Йорка в образе, который сразу привлекает внимание. Певица выбрала огромную пушистую шубу, но не стала скрываться за ее объемом. Наоборот, с помощью нескольких деталей она подчеркнула фигуру и придала наряду настроение старого Голливуда.

Новини.LIVE расскажут подробнее о новом образе звезды.

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Джей Ло снова сделала ставку на мех

В этом образе легко узнать эстетику "Mob Wife" — тот самый немного дерзкий стиль с дорогим мехом, большими очками и любовью к эффектным вещам. Кажется, Дженнифер вполне могла бы появиться в таком наряде в фильме о роскошной жизни Нью-Йорка. Но интересно здесь не только само меховое изделие, но и то, как певица сыграла на его объеме.

Шуба настолько объемная, что без дополнительного акцента могла бы скрыть талию и сделать силуэт тяжелее. Однако Лопес добавила широкий черный пояс с бантом. И это, пожалуй, самая удачная деталь во всем комплекте. Он собирает пушистый верх, очерчивает талию и не дает фигуре потеряться за мехом.

Также стоит обратить внимание на еще один момент. Черные полупрозрачные колготки и остроносые туфли визуально продолжают друг друга. Благодаря этому ноги кажутся длиннее, а сам силуэт — стройнее. Такой прием лучше всего работает, когда верхняя часть наряда очень объемная.

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Аксессуары Дженнифер тоже подобрала очень удачно. Жесткий клатч придает образу четкие линии, большие темные очки поддерживают голливудский настрой, а гладко зачесанные волосы оставляют все внимание шубе. Здесь вряд ли нужны еще и заметные украшения: мех сам по себе достаточно выразителен.

В результате Дженнифер Лопес добилась именно того эффекта, которого часто сложно достичь с объемной верхней одеждой: роскошный мех не скрыл фигуру, а стал главным акцентом. И этот наряд хорошо напоминает, что для выразительного зимнего образа не обязательно собирать десятки деталей. Иногда достаточно одной эффектной вещи и нескольких продуманных решений.

Ранее мы писали о том, что Дженнифер Лопес не ограничивает джинсы только повседневными делами и охотно выбирает их для выходов за пределами сцены и красных дорожек. В гардеробе актрисы есть несколько удачных сочетаний с этой вещью: она носит джинсы с разным верхом, обувью и аксессуарами, каждый раз меняя стиль образа.

Также Новини.LIVE сообщали, что леопардовый принт давно вышел за пределы одного сезона, но носить его по-прежнему можно по-разному. Дженнифер Лопес на Неделе моды в Милане выбрала смелое воплощение этого тренда: появилась в комплекте Dolce & Gabbana, где леопардовый узор украшал куртку, мини-юбку и туфли. Певица не стала дозировать принт и сделала его главной темой всего образа.