Дженніфер Лопес. Фото: Instagram.com/jlo

Популярна американська акторка та співачка Дженніфер Лопес вийшла на вулиці Нью-Йорка в образі, який одразу привертає увагу. Співачка обрала величезну пухнасту шубу, але не стала ховатися за її об'ємом. Навпаки, за допомогою кількох деталей вона підкреслила фігуру й додала вбранню настрою старого Голлівуду.

Новини.LIVE розповість детальніше про новий образ зірки.

Реклама

Джей Ло знову зробила ставку на хутро

У цьому виході легко впізнати естетику Mob Wife — той самий трохи зухвалий стиль із дорогим хутром, великими окулярами та любов'ю до ефектних речей. Здається, Дженніфер цілком могла б з'явитися в такому вбранні у фільмі про розкішне життя Нью-Йорка. Але цікаво тут не лише саме хутро, а й те, як співачка обіграла його об'єм.

Шуба настільки велика, що без додаткового акценту могла б приховати талію та зробити силует важчим. Однак Лопес додала широкий чорний пояс із бантом. І це, мабуть, найвдаліша деталь у всьому комплекті. Він збирає пухнастий верх, окреслює талію і не дає фігурі загубитися за хутром.

Також присутній інший момент, який варто взяти до уваги. Чорні напівпрозорі колготки та гостроносі туфлі візуально продовжують одна одну. Завдяки цьому ноги здаються довшими, а сам силует — стрункішим. Такий прийом найкраще працює тоді, коли верхня частина вбрання дуже об'ємна.

Читайте також:

Аксесуари Дженніфер теж підібрала дуже влучно. Жорсткий клатч додає образу чітких ліній, великі темні окуляри підтримують голлівудський настрій, а гладко зачесане волосся залишає всю увагу шубі. Тут навряд чи потрібні ще й помітні прикраси: хутро саме по собі достатньо виразне.

У результаті Дженніфер Лопес отримала саме той ефект, якого часто складно досягти з об'ємним верхнім одягом: розкішне хутро не приховало фігуру, а стало головним акцентом. І цей вихід добре нагадує, що для виразного зимового вбрання не обов'язково збирати десятки деталей. Іноді достатньо однієї ефектної речі та кількох продуманих рішень.

Раніше ми писали про те, що Дженніфер Лопес не обмежує джинси лише повсякденними справами й охоче обирає їх для виходів за межами сцени та червоних доріжок. У гардеробі акторки є кілька вдалих поєднань із цією річчю: вона носить джинси з різним верхом, взуттям і аксесуарами, щоразу змінюючи стиль образу.

Також Новини.LIVE повідомляли, що леопардовий принт давно вийшов за межі одного сезону, але носити його все ще можна по-різному. Дженніфер Лопес на Тижні моди в Мілані обрала сміливе прочитання цього тренду: з’явилася в комплекті Dolce & Gabbana, де леопардовий візерунок прикрашав куртку, мініспідницю та туфлі. Співачка не стала дозувати принт і зробила його головною темою всього образу.