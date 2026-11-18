Джамала. Фото: Instagram.com/jamalajaaa

Известная украинская певица Джамала посетила музей. Для этого выхода она выбрала наряд, в котором хочется провести весь холодный день: свободный свитер, удобные брюки и стильные аксессуары. На первый взгляд, ничего необычного, но одна деталь придает комплекту совершенно иной настрой. Такой выход певицы напоминает, что зимний гардероб не обязательно должен состоять из вещей, которые привлекают внимание с первого взгляда.

Новини.LIVE разберут ее образ по деталям.

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Образ Джамалы с объемным свитером

Основой комплекта стал вязаный свитер серо-бежевого оттенка с высоким горлом и рельефными косами. Он имеет свободный удлиненный крой, поэтому не обтягивает фигуру и оставляет достаточно пространства для движений. Именно такая вещь часто становится любимой зимой: ее можно надеть на тонкий лонгслив или футболку, а при необходимости дополнить верхней одеждой.

К свитеру Джамала подобрала просторные брюки темного оттенка. Они не отвлекают внимания от фактурного верха, а поддерживают общий спокойный настрой комплекта. Здесь не нужно пытаться сделать силуэт слишком сложным, ведь у нас уже есть свободная одежда, несколько аксессуаров и продуманная цветовая гамма.

Кстати, именно синий цвет не дает этому сочетанию затеряться среди привычных зимних вещей. Темно-синяя шапка-бини и яркий кобальтовый шарф добавляют контраста серо-бежевой основе. Причем шарф не просто защищает от холода, а становится заметной частью стилизации. Серебряные кольца и небольшая подвеска завершают образ, не отвлекая на себя слишком много внимания.

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Почему стоит обратить внимание на такое сочетание

В этом образе интересна не столько каждая отдельная вещь, сколько принцип их сочетания. Джамала не пытается составить сложную многослойную композицию из большого количества деталей. Она берет привычные для холодного сезона вещи, играет с объемами и добавляет цвет, который меняет общее впечатление.

Этот подход хорошо вписывается в моду осени-зимы 2026 года, где заметное место занимают комфортные силуэты, выразительный трикотаж и спокойные цвета с неожиданными акцентами.

Повторить такой наряд несложно. Достаточно объемного свитера, прямых брюк и шапки, а вместо привычного черного или серого шарфа можно взять синий, бордовый или зеленый. Кстати, именно цветной аксессуар часто спасает зимний гардероб от однообразия, даже если остальная одежда остается максимально простой.

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