Джамала. Фото: Instagram.com/jamalajaaa

Відома українська співачка Джамала відвідала музей. Для цього виходу вона обрала одяг, у якому хочеться провести весь холодний день: вільний светр, зручні штани та стильні аксесуари. На перший погляд, нічого незвичного, але одна деталь додає комплекту зовсім іншого настрою. Такий вихід співачки нагадує, що зимовий гардероб не обов’язково має складатися з речей, які привертають увагу з першого погляду.

Новини.LIVE розбере її образ по деталям.

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Образ Джамали з об’ємним светром

Основою комплекту став в’язаний светр сіро-бежевого відтінку з високою горловиною та рельєфними косами. Він має вільний подовжений крій, тому не обтягує фігуру й залишає достатньо простору для рухів. Саме така річ часто стає улюбленою взимку: її можна вдягнути на тонкий лонгслів або футболку, а за потреби доповнити верхнім одягом.

До светра Джамала підібрала просторі штани темного відтінку. Вони не відвертають уваги від фактурного верху, а підтримують загальний спокійний настрій комплекту. Тут не потрібно намагатися робити силует надто складним, адже у нас вже є вільний одяг, кілька аксесуарів і продумана кольорова гама.

До речі, саме синій колір не дає цьому поєднанню загубитися серед звичних зимових речей. Темно-синя шапка-біні та яскравий кобальтовий шарф додають контрасту сіро-бежевій основі. Причому шарф не просто захищає від холоду, а стає помітною частиною стилізації. Срібні каблучки та невелика підвіска завершують образ, не забираючи на себе забагато уваги.

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Чому варто звернути увагу на таке поєднання

У цьому образі цікава не стільки кожна окрема річ, скільки принцип їхнього поєднання. Джамала не намагається зібрати складну багатошарову композицію з великої кількості деталей. Вона бере звичайні для холодного сезону речі, грає з об’ємами та додає колір, який змінює загальне враження.

Цей підхід добре вписується в моду осені-зими 2026 року, де помітне місце посідають комфортні силуети, виразний трикотаж і спокійні кольори з несподіваними акцентами.

Повторити такий комплект нескладно. Достатньо об’ємного светра, прямих штанів і шапки, а замість звичного чорного чи сірого шарфа можна взяти синій, бордовий або зелений. До речі, саме кольоровий аксесуар часто рятує зимовий гардероб від одноманітності, навіть якщо решта одягу залишається максимально простою.

Раніше ми писали про те, що Надя Дорофєєва показала, що навіть звичайний пуховик може стати головною деталлю зимового образу. Цього разу співачка обрала об’ємну молочну модель із силуетом кокона й доповнила її широкими чорними штанами. Окрему увагу привернули навушники в стилі нульових, які додали образу невимушеності.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Дженніфер Еністон показала, що джинси цілком доречні не лише для прогулянок чи повсякденних справ. Акторка навіть тренувалася в них, обравши вільну модель, яка не обмежує рухів. Такий варіант нагадує про фасон, що залишається актуальним незалежно від сезонних трендів.