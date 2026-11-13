Дівчина в кепці взимку. Фото: magnific

Звичайна бейсболка вже давно не є єдиним варіантом головного убору на кожен день. Цієї осені модниці звернули увагу на незвичайні в'язані пов'язки з довгими деталями для вух і зав'язками під підборіддям. Їх носять окремо або поверх кепок, додаючи звичним образам трохи грайливості.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на Elle.

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Що це за аксесуар і з чим його носити

У соцмережах дедалі частіше з'являються ear flap headbands — стильні в'язані пов'язки, які закривають вуха й фіксуються зав'язками під підборіддям. За формою вони нагадують дитячі чепчики, але мають одну важливу відмінність: верхівка голови залишається відкритою. Саме тому аксесуар не обов'язково носити самостійно. Його можна одягнути поверх бейсболки, не ховаючи козирок.

Такий варіант стилізації вже став одним із помітних у модних добірках. Пов'язку розміщують поверх кепки, залишаючи її козирок на виду, а в'язані частини опускають на вуха. Виходить незвичне поєднання спортивного аксесуара з деталлю, яка більше нагадує зимовий чепчик. В тренді моделі великої в'язки в сірих, зелених, фіолетових і блакитних відтінках.

Варіант стилізації пов'язки. Фото: Elle

Втім, бейсболка потрібна не всім. Пов'язку можна носити й без неї: зав'язати кінці під підборіддям або залишити їх вільно звисати. У першому випадку аксесуар нагадує теплий чепчик, у другому — має менш звичний вигляд й привертає увагу до обличчя.

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Серед брендів, які звернулися до цього аксесуара, — CLÒIMH. У його колекції є в'язані моделі з широкими деталями для вух, рельєфною фактурою та довгими зав'язками. Їх можна носити не лише з об'ємним пуховиком чи спортивною курткою, а й із вовняним пальтом. У такому поєднанні пов'язка стає помітною деталлю образу, а не просто способом захиститися від холоду.

Цікаво, що навколо ear flap headbands з'явився ще й окремий DIY-напрям. У TikTok та Instagram публікують відеоуроки й схеми, за якими можна зв'язати подібний аксесуар самостійно. Тут немає потреби точно повторювати магазинні моделі: хтось обирає тонку гладеньку пряжу, а комусь до вподоби щільна вовна й широкі зав'язки. Можна також поекспериментувати з довжиною деталей для вух, кольором і способом фіксації.

Раніше ми писали про те, що кольорові колготки не обов’язково мають перетягувати на себе всю увагу. Бордові, шоколадні чи рожеві можна вдало поєднати із взуттям, спідницею або навіть принтом на одязі.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у "Менталісті" навіть аксесуари допомагають краще зрозуміти персонажів. Патрік Джейн, Кімболл Чо та Вейн Рігсбі мають різні вподобання щодо наручних годинників, які доповнюють їхній стиль і відповідають характерам. Деякі з цих моделей актуальні й сьогодні.