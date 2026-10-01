Трендові головні убори осені-2026: у моду повертається форма з минулого

Дівчина в шапці. Фото: magnific

Настав час діставати з шафи дістаємо пальта, куртки, светри та шапки. Відзначимо, що останні потрібні не лише для тепла. Вони можуть змінити навіть звичний образ, тому восени варто звернути увагу не тільки на колір, а й на форму головного убору. У сезоні 2026 року серед актуальних моделей — біні, берети та капори. Вони зовсім різні за виглядом, тому кожна з них має своє місце в гардеробі.

Про це розповідає Новини.LIVE.

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Які шапки будуть в моді 2026 року

Біні залишається в тренді. Найближчими місяцями актуальними будуть не тільки тонкі трикотажні шапки, а й великі моделі з товстою в’язкою та широким відворотом. Така шапка вдало поєднується з пальтом, пуховиком або короткою курткою.

Біні. Фото з Instagram

Для осені можна вибрати вовняну біні чорного, сірого, бежевого чи коричневого кольору. Яскраві відтінки теж залишаються в моді й підійдуть тим, хто не хоче обмежуватися спокійними кольорами.

Берет матиме цікавий вигляд в образі. Восени 2026 року актуальні вовняні моделі чорного, бордового, кремового та коричневого кольорів. Є й незвичні варіанти — джинсові берети, а також моделі з вишивкою, брошками, стразами та іншими деталями.

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Берет. Фото з Instagram

Окремо варто згадати берети, схожі на кепки. У них поєднали дві знайомі форми, тому такий головний убір може бути ефектнішим за звичайний берет. До речі, його носили ще в 70-х.

Капор цього сезону теж повертається в гардероби. Він закриває голову, вуха та шию, тому в ньому не потрібен окремий шарф. Є прості моделі без декору, а є варіанти з візерунками.

Капор. Фото з Instagram

Для капора найчастіше обирають чорний, сірий, коричневий або червоний колір. У холодну погоду стане в пригоді модель із вовни чи кашеміру. А тим, хто хоче незвичніший головний убір, можна придивитися до варіантів із помітною в’язкою або принтом.

Раніше ми писали про те, які речі з 2000-х знову з’являються в гардеробах, і цього разу повернулася сумка Chloé Paddington. Марлоу Старрідж нещодавно вийшла з нею на публіку, показавши модель, яку свого часу носили багато знаменитостей.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Андре Тан назвав чотири аксесуари, які можна додати до осіннього гардероба. Серед них — великі сережки, видовжені клатчі, тонкі рукавички та шовкові хустки, які можна носити по-різному.