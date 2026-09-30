Шапка може сісти після прання: що робити, щоб цього не сталося

Шапки. Фото: magnific

Шапку легко зіпсувати під час звичайного прання: вовна може сісти, в’язка — розтягнутися, а декоративні деталі — пошкодитися. Тому перед тим, як кидати головний убір у пральну машину, краще перевірити, з чого він зроблений і як його дозволяє прати виробник. Варто дотримуватися простих правил, які допоможуть почистити шапку без неприємних сюрпризів.

Редакція Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Що перевірити перед пранням шапки

Почніть із ярлика. На ньому зазначено, чи можна прати шапку водою, яку температуру обрати та чи підходить для неї машинне прання. Деякі вироби можна лише віддати в хімчистку.

Вовняні, ангорські та інші шапки з натуральних волокон краще прати у воді до 30 °C. Для синтетичних моделей допустима температура до 40 °C, якщо це дозволяє виробник.

Перед пранням зніміть брошки, значки та інші деталі, які можна від'єднати. Хутряний помпон теж краще зняти й почистити окремо. Заодно огляньте шапку. Якщо на ній є дірка або розійшовся шов, спочатку усуньте пошкодження. Інакше після прання воно може стати більшим.

Пухнасті речі з ангори чи мохеру бажано прати окремо. Ворс від них може залишитися на іншому одязі. Ще одна важлива річ — не залишайте шапку надовго у воді. Тривале замочування небажане і для вовняних виробів, адже вони можуть втратити форму.

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Чим прати шапку

Для такого прання краще взяти рідкий засіб. Він швидше розчиняється у воді та не залишає стільки частинок між волокнами, як сухий порошок.

Для вовни підійде гель із позначкою для делікатних або вовняних речей. Не використовуйте відбілювачі та засоби з хлором.

Для ручного прання деякі радять додавати у воду шампунь. Але безпечніше все ж обрати засіб, призначений для тканини, з якої зроблена шапка. Кондиціонер також не завжди потрібен: його варто використовувати лише тоді, коли це допускає інструкція до конкретного виробу.

Чи можна прати шапку в машинці

Це залежить від матеріалу та рекомендацій на ярлику. Якщо машинне прання дозволене, перед завантаженням виверніть шапку навиворіт. Модель із вишивкою, нашивками або іншими деталями краще покласти в спеціальний мішок. Для вовни обирайте режим для вовняних речей, ручного або делікатного прання. Температура — не вище 30 °C. Синтетичну шапку можна прати при температурі до 40 °C, якщо це передбачено виробником.

Віджим краще вимкнути. Сильне обертання барабана може деформувати головний убір. Сушіння в машинці також не використовуйте.

Як сушити шапку після прання

Мокру шапку не варто вішати на мотузку чи залишати на прищіпках. Під вагою води вона може витягнутися. Розкладіть виріб на сухому рушнику на горизонтальній поверхні. Руками акуратно поверніть йому початкову форму. У міру висихання шапку можна перевертати, щоб волога не залишалася з одного боку.

Не кладіть її на батарею та не сушіть під гарячим повітрям фена. Висока температура може вплинути на волокна, а для вовняних речей — стати причиною усадки. Також не залишайте шапку надовго під прямим сонцем. Деякі тканини від цього втрачають насиченість кольору.

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