Як правильно випрати пуховик у пральній машині: температура, режим і сушіння

Дівчина в пуховику. Фото: magnific

Пуховик узимку доводиться носити майже щодня, тому на тканині швидко з'являються сліди носіння, плями та пил. Прати таку куртку вдома можна, але перед запуском машинки перевірте етикетку. Виробник вказує, чи дозволене машинне прання та які умови підходять саме для цієї речі.

Про ці та інші правила догляду за пуховиком, розповість редакція Новини.LIVE.

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Як прати пуховик у пральній машині

Покладіть пуховик у барабан окремо від інших речей. Не завантажуйте разом із ним футболки, штани чи інший одяг. Тканина може линяти, а фарба під час прання перейде на куртку або, навпаки, пуховик забруднить інші речі.

Для прання візьміть рідкий засіб або гель. Звичайний порошок може не розчинитися повністю та залишити на куртці світлі розводи. У результаті після висихання пуховик доведеться полоскати ще раз.

Для курток із мембранної тканини сухий порошок також не підходить. Його частинки можуть застрягнути в порах матеріалу. Через це мембрана гірше пропускатиме повітря та відштовхуватиме воду.

Відбілювач додавати не потрібно. Агресивний склад може пошкодити тканину або змінити її колір.

Ще один момент стосується віджиму. Поставте 400 обертів за хвилину. У деяких випадках можна використовувати 600, але сильніше викручувати пуховик не слід. Повністю відмовлятися від віджиму теж не завжди зручно: куртка набере багато води й сохнутиме довше, а всередині може з'явитися неприємний запах.

З кондиціонером ситуація залежить від самого засобу. Деякі склади залишають на тканині світлі плями або погано вимиваються з наповнювача. Для пуховика підійдуть кондиціонери, призначені для вовни та речей з утеплювачем.

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На якому режимі прати пуховик

Для пуховика вибирайте делікатне прання. У цьому режимі барабан рухається спокійніше, тому куртка менше треться об стінки машинки. Це зменшує навантаження на тканину та наповнювач.

Якщо на вашій пральній машині немає окремої програми для пуховиків, підійде режим для делікатних або синтетичних речей. Перед запуском ще раз перевірте рекомендації на етикетці куртки.

При якій температурі прати пуховик

Для більшості пуховиків підходить вода температурою 30 °C. Але орієнтуйтеся насамперед на позначки виробника: для конкретної моделі температура може відрізнятися. Гарячу воду використовувати не слід. Висока температура може пошкодити тканину, утеплювач або змінити форму куртки. 30 °C достатньо для звичайного домашнього забруднення. Сучасні рідкі засоби добре працюють і в прохолодній воді, тому підвищувати температуру лише заради кращого очищення не потрібно.

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