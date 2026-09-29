Как правильно стирать пуховик в стиральной машине: температура, режим и сушка

Девушка в пуховике. Фото: magnific

Зимой пуховик приходится носить почти каждый день, поэтому на ткани быстро появляются следы носки, пятна и пыль. Стирать такую куртку дома можно, но перед запуском стиральной машины проверьте этикетку. Производитель указывает, разрешена ли машинная стирка и какие условия подходят именно для этой вещи.

Об этих и других правилах ухода за пуховиком расскажет редакция Новини.LIVE.

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Как стирать пуховик в стиральной машине

Положите пуховик в барабан отдельно от других вещей. Не загружайте вместе с ним футболки, брюки или другую одежду. Ткань может линять, а краска во время стирки перейдет на куртку или, наоборот, пуховик испачкает другие вещи.

Для стирки возьмите жидкое средство или гель. Обычный порошок может не раствориться полностью и оставить на куртке светлые разводы. В результате после высыхания пуховик придется полоскать еще раз.

Для курток из мембранной ткани сухой порошок также не подходит. Его частицы могут застрять в порах материала. Из-за этого мембрана будет хуже пропускать воздух и отталкивать воду.

Отбеливатель добавлять не нужно. Агрессивный состав может повредить ткань или изменить ее цвет.

Еще один момент касается отжима. Установите 400 оборотов в минуту. В некоторых случаях можно использовать 600, но сильнее отжимать пуховик не следует. Полностью отказываться от отжима тоже не всегда удобно: куртка наберет много воды и будет сохнуть дольше, а внутри может появиться неприятный запах.

С кондиционером ситуация зависит от самого средства. Некоторые составы оставляют на ткани светлые пятна или плохо вымываются из наполнителя. Для пуховика подойдут кондиционеры, предназначенные для шерсти и вещей с утеплителем.

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На каком режиме стирать пуховик

Для пуховика выбирайте деликатную стирку. В этом режиме барабан вращается более плавно, поэтому куртка меньше трется о стенки машинки. Это снижает нагрузку на ткань и наполнитель.

Если на вашей стиральной машине нет отдельной программы для пуховиков, подойдет режим для деликатных или синтетических вещей. Перед запуском еще раз проверьте рекомендации на этикетке куртки.

При какой температуре стирать пуховик

Для большинства пуховиков подходит вода температурой 30 °C. Но ориентируйтесь в первую очередь на указания производителя: для конкретной модели температура может отличаться. Горячую воду использовать не следует. Высокая температура может повредить ткань, утеплитель или изменить форму куртки. 30 °C достаточно для обычных бытовых загрязнений. Современные жидкие средства хорошо работают и в прохладной воде, поэтому повышать температуру только ради лучшей очистки не нужно.

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