Шапка может сесть после стирки: что делать, чтобы этого не произошло

Шапки. Фото: magnific

Шапку легко испортить при обычной стирке: шерсть может сесть, вязка — растянуться, а декоративные детали — повредиться. Поэтому прежде чем бросать головной убор в стиральную машину, лучше проверить, из чего он сделан и как его разрешает стирать производитель. Важно соблюдать простые правила, которые помогут почистить шапку без неприятных сюрпризов.

Редакция Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

Реклама

Что проверить перед стиркой шапки

Начните с ярлыка. На нем указано, можно ли стирать шапку в воде, какую температуру выбрать и подходит ли для нее машинная стирка. Некоторые изделия можно только сдать в химчистку.

Шерстяные, ангорские и другие шапки из натуральных волокон лучше стирать в воде до 30 °C. Для синтетических моделей допустима температура до 40 °C, если это разрешено производителем.

Перед стиркой снимите броши, значки и другие детали, которые можно отсоединить. Меховой помпон тоже лучше снять и почистить отдельно. Заодно осмотрите шапку. Если на ней есть дырка или разошелся шов, сначала устраните повреждение. Иначе после стирки оно может увеличиться.

Пушистые вещи из ангоры или мохера желательно стирать отдельно. Ворс от них может остаться на другой одежде. Еще один важный момент — не оставляйте шапку надолго в воде. Длительное замачивание нежелательно и для шерстяных изделий, ведь они могут потерять форму.

Читайте также:

Чем стирать шапку

Для такой стирки лучше использовать жидкое средство. Оно быстрее растворяется в воде и не оставляет столько частиц между волокнами, как сухой порошок.

Для шерсти подойдет гель с пометкой "для деликатных" или "для шерстяных вещей". Не используйте отбеливатели и средства с хлором.

Для ручной стирки некоторые советуют добавлять в воду шампунь. Но безопаснее все же выбрать средство, предназначенное для ткани, из которой сделана шапка. Кондиционер также не всегда нужен: его стоит использовать только тогда, когда это допускает инструкция к конкретному изделию.

Можно ли стирать шапку в стиральной машине

Это зависит от материала и рекомендаций на ярлыке. Если машинная стирка разрешена, перед загрузкой выверните шапку наизнанку. Модель с вышивкой, нашивками или другими деталями лучше положить в специальный мешок. Для шерсти выбирайте режим для шерстяных вещей, ручной или деликатной стирки. Температура — не выше 30 °C. Синтетическую шапку можно стирать при температуре до 40 °C, если это предусмотрено производителем.

Отжим лучше отключить. Сильное вращение барабана может деформировать головной убор. Сушку в стиральной машине также не используйте.

Как сушить шапку после стирки

Мокрую шапку не стоит вешать на веревку или оставлять на прищепках. Под весом воды она может растянуться. Разложите изделие на сухом полотенце на горизонтальной поверхности. Руками аккуратно придайте ему первоначальную форму. По мере высыхания шапку можно переворачивать, чтобы влага не скапливалась с одной стороны.

Не кладите ее на батарею и не сушите под горячим воздухом фена. Высокая температура может повлиять на волокна, а для шерстяных вещей — стать причиной усадки. Также не оставляйте шапку надолго под прямыми солнечными лучами. Некоторые ткани от этого теряют насыщенность цвета.

Ранее мы писали о сумках, которые не исчезают из гардеробов по окончании одного сезона. Одна из таких моделей вернулась вместе с модой на 90-е и 2000-е и уже сейчас остается среди заметных аксессуаров 2026 года.

Также Новини.LIVE сообщали о других моделях сумок, которые вернулись в моду вместе с эстетикой 2000-х. Теперь внимание привлекла еще одна узнаваемая вещь той эпохи — Chloé Paddington, которую когда-то носили Сиенна Миллер и другие знаменитости.