Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Не просто перья: что означал головной убор у коренных народов Америки

Не просто перья: что означал головной убор у коренных народов Америки

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2026 08:26
Головной убор из перьев: почему он стал символом индейских племен
Индейские головные уборы. Коллаж: Новини.LIVE

Перья для коренных народов Северной Америки никогда не были просто украшением. Они имели особое значение и считались символом чести, силы и уважения. Именно поэтому носить их могли далеко не все — такое право нужно было заслужить.

Об этом расскажет Новини.LIVE.

Какие головные уборы носили индейские племена

Наибольшую ценность придавали перьям орла и других хищных птиц. Во многих племенах орлиные перья символизировали мужество, мудрость. Поэтому перья воспринимались как настоящий дар, а не как обычный элемент одежды. Особое место занимали знаменитые головные уборы из длинных перьев, которые сегодня многие связывают с американскими индейцами.

На самом деле такие головные уборы носили только самые уважаемые воины и вожди племен Великих равнин. Каждое новое перо могло означать храбрый поступок или заслугу перед своим народом, поэтому подобный головной убор был своеобразной историей жизни его владельца.

Головні убори та їх значення
Головной убор в стиле индейцев. Фото из Instagram

Важную роль играли и узоры на повязках. У многих народов орнаменты и украшения могли указывать на племенную принадлежность, статус или происхождение. Такие детали имели не только декоративное, но и культурное значение, ведь помогали сохранять традиции каждого народа.

Читайте также:

Перья использовали не только как часть праздничного или военного наряда. Они часто становились элементом духовных и лечебных обрядов. Люди верили, что перья помогают притягивать добрую энергию, защищают от злых сил и приносят внутреннее равновесие. Именно поэтому перья можно увидеть и в традиционных ловцах снов, которые, согласно верованиям, отсеивают плохие сны и пропускают только хорошие.

Для многих коренных народов Америки перья и сегодня остаются символом доверия, чести, свободы и духовной силы. Его не воспринимают как обычный сувенир или модный аксессуар, ведь за каждым пером стоит многовековая история, уважение к природе и глубокие традиции, передаваемые из поколения в поколение.

Ранее мы писали о том, что янтарные украшения, которые носили еще наши мамы и бабушки, сейчас снова актуальны. Стилисты предлагают снова носить их в 2026 году.

Также Новини.LIVE сообщали, какой головной убор является трендовым этим летом. Пришло время отказаться от шляп и добавить новизны в свои образы.

история головные уборы интересные факты
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации