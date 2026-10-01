Трендовые головные уборы осени-2026: в моду возвращается стиль из прошлого

Девушка в шапке. Фото: magnific

Пришло время доставать из шкафа пальто, куртки, свитера и шапки. Отметим, что последние нужны не только для тепла. Они могут изменить даже привычный образ, поэтому осенью стоит обратить внимание не только на цвет, но и на форму головного убора. В сезоне 2026 года среди актуальных моделей — бини, береты и капоры. Они совершенно разные по внешнему виду, поэтому каждая из них имеет свое место в гардеробе.

Об этом рассказывает Новини.LIVE.

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Какие шапки будут в моде в 2026 году

Бини остаются в тренде. В ближайшие месяцы актуальными будут не только тонкие трикотажные шапки, но и крупные модели с толстой вязкой и широким отворотом. Такая шапка удачно сочетается с пальто, пуховиком или короткой курткой.

Бини. Фото из Instagram

Для осени можно выбрать шерстяную бини черного, серого, бежевого или коричневого цвета. Яркие оттенки тоже остаются в моде и подойдут тем, кто не хочет ограничиваться спокойными цветами.

Берет будет интересно смотреться в образе. Осенью 2026 года актуальны шерстяные модели черного, бордового, кремового и коричневого цветов. Есть и необычные варианты — джинсовые береты, а также модели с вышивкой, брошками, стразами и другими деталями.

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Берет. Фото из Instagram

Отдельно стоит упомянуть береты, похожие на кепки. В них совместили две знакомые формы, поэтому такой головной убор может быть эффектнее обычного берета. Кстати, его носили еще в 70-х.

Капюшон в этом сезоне тоже возвращается в гардеробы. Он закрывает голову, уши и шею, поэтому в нем не нужен отдельный шарф. Есть простые модели без декора, а есть варианты с узорами.

Капор. Фото из Instagram

Для капора чаще всего выбирают черный, серый, коричневый или красный цвет. В холодную погоду пригодится модель из шерсти или кашемира. А тем, кто хочет более необычный головной убор, стоит присмотреться к вариантам с яркой вязкой или принтом.

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