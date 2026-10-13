Які годинники носили герої "Менталіста": моделі, що в моді досі

Фрагмент з серіалу "Менталіст". Фото: скриншот з відео

У серіалі "Менталіст" можна помітити чимало деталей, які розповідають про героїв не менше, ніж їхні вчинки. Серед них і наручні годинники. Патрік Джейн, Кімболл Чо та Вейн Рігсбі носять різні аксесуари, що відповідають їхнім характерам і стилю одягу. Розглянемо, які саме годинники можна побачити на зап’ястях персонажів і чим вони відрізняються.

Новини.LIVE поділиться цікавою інформацією з цього приводу.

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Патрік Джейн — Longines Master Collection

Годинники Патріка Джейна пов’язують зі швейцарським брендом Longines. Актор Саймон Бейкер був офіційним амбасадором компанії, тому в серіалі герой з’являється саме з годинниками цієї марки.

Серед моделей, які йому приписують, — Longines Master Collection Moonphase, зокрема версія L2.673.8.78.3. Вона має корпус із рожевого золота, коричневий шкіряний ремінець і покажчик фаз Місяця. Годинник ідеально пасує до звичного одягу Джейна — класичних костюмів-трійок.

Кімболл Чо — Casio G-Shock Mudman

Кімболл Чо надає перевагу стриманому одягу, а його годинник відповідає практичному підходу до роботи. Шанувальники серіалу намагалися визначити модель за кадрами й обговорювали свої припущення на годинникових форумах.

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Серед можливих варіантів називають Casio G-Shock Mudman. Зокрема, йдеться про модель G-9025A-1 із серії до 25-річчя бренду або про чорні версії G-9100 і G-9000. Це масивні цифрові годинники, розраховані на активне використання. Їхній дизайн і захисні властивості відповідають образу Чо — колишнього військового, який звик діяти швидко і зберігати спокій навіть у складних ситуаціях.

Вейн Рігсбі — Paul Versan Chronograph

Годинник Вейна Рігсбі відрізняється від моделей його колег. Увагу привертають великий корпус, темний циферблат і ремінець із незвичним поєднанням матеріалів. Через ці деталі шанувальники серіалу намагалися встановити точну назву моделі. За версією, яку обговорюють на годинникових форумах, це Paul Versan Chronograph PV 4623. Модель має сталевий корпус, чорний циферблат і три світлі додаткові циферблати, розташовані на позначках 6, 9 і 12 годин. Ремінець поєднує каучук і вставки з нержавіючої сталі.

Спортивний дизайн годинника відповідає зовнішності Рігсбі — міцного оперативника, який працює в команді та спеціалізується на розслідуванні підпалів.

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