Що випрати у жовтні: 6 речей, які краще підготувати заздалегідь

Прання речей. Фото: magnific

У жовтні саме час дістати із шафи теплі речі та перевірити, в якому вони стані. Кашемірові светри, домашні халати, дощовики й зимове взуття могли кілька місяців пролежати без використання, тому перед холодами їх краще освіжити. Принаймі, якщо хочете мати охайний вигляд.

Новини.LIVE з посиланням на видання Good Housekeeping радить у цей період зайнятися шістьма речами.

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Речі, що знадобляться до зими

Краще привести все до ладу зараз, а не тоді, коли раптом знадобиться теплий светр або дощовик. Щоправда, поводитися з усіма речами однаково не можна. Кашемір, замша та електричні ковдри потребують зовсім іншого догляду, ніж звичайний одяг. Тому спочатку варто подивитися, що написано на етикетці.

Домашні халати

Після літа пухнастий халат знову стає однією з найулюбленіших домашніх речей. Але під час носіння на ньому накопичуються бактерії та запахи. Якщо користуватися халатом постійно, прати його радять хоча б раз на тиждень.

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Для такого прання підійде біологічний пральний засіб. Температуру можна поставити якомога вищу, але лише в межах, які дозволяє виробник. Халат краще вивернути, а пояс сховати в сітчастий мішок.

Не кладіть його в машинку разом із речами, які можуть зачепити або пошкодити тканину. Наприклад, це можуть бути джинси з розстебнутими блискавками.

Дощовики

Восени без дощовика часто не обійтися. Якщо він усе літо лежав у шафі, дістаньте його заздалегідь і перевірте, чи немає затхлого запаху. З кишень спочатку потрібно витягнути все зайве. Далі подивіться на етикетку — виробник має вказати, як прати й сушити конкретну річ. Це важливо через різні матеріали та водонепроникні покриття.

Коли окремих вказівок немає, зазвичай використовують прохолодний делікатний режим і засіб для водонепроникного одягу. Кондиціонер краще не додавати: він може пошкодити покриття.

Дощовик перед пранням вивертають і застібають блискавки. Орієнтир — приблизно десять носінь, після яких річ можна випрати. Щоб вона й надалі не пропускала воду, за потреби використовуйте спеціальний захисний спрей.

Електричні ковдри

Електричну ковдру не можна просто кинути в пральну машину разом з іншим текстилем. Усередині є електричні компоненти, тому спершу треба з'ясувати, чи взагалі дозволене її прання. Усю потрібну інформацію шукайте на етикетці. Якщо машинне прання дозволене, зазвичай вибирають прохолодний делікатний режим і мінімальний або нульовий віджим.

Навіть коли виробник дозволяє сушарку на низькій температурі, безпечнішим варіантом буде залишити ковдру сохнути розкладеною. Час від часу її потрібно перевертати. Вмикати та використовувати таку ковдру можна лише після повного висихання. А от для ручного прання підійде ванна. Ковдру акуратно стискають у мильній воді, але викручувати її не слід.

Кашемірові светри

Таку річ легко зіпсувати неправильним пранням, тому до нього потрібен делікатніший підхід. Почніть з етикетки. Якщо там написано про хімчистку або ручне прання, саме так і треба доглядати за річчю.

Для домашнього прання беріть засіб для вовни та делікатних тканин. Якщо машинка дозволена, поставте прохолодний режим для вовни та мінімальний віджим.

Светр виверніть і покладіть у сітчастий мішок. Після прання не вішайте його сушитися. Краще розкласти річ горизонтально, час від часу перевертати та повертати їй форму руками. Так светр не розтягнеться і не сяде. Коли він повністю висохне, ковтунці можна прибрати спеціальною машинкою.

Замшеві чоботи

Зимове взуття теж не варто діставати в останню хвилину. Замшеві чоботи спочатку огляньте й переконайтеся, що вони сухі. Поверхневий бруд приберіть щіткою для замші. Щіткою проводьте у напрямку ворсу. Сліди від води можна спробувати прибрати губкою. Якщо на взутті залишилися інші плями, візьміть спеціальний засіб для замші. Не поспішайте наносити його на всю поверхню — спочатку перевірте засіб на маленькій непомітній ділянці. Далі дійте відповідно до інструкції.

Домашні капці

Капці теж накопичують бруд, особливо коли їх носять босоніж. Спосіб очищення залежить від того, з чого вони зроблені, тому спершу подивіться на етикетку. Капці без твердої підошви можна покласти в пральну машину, якщо виробник це дозволяє. Використовуйте теплу воду та невеликі оберти. Плями можна обробити біологічним пральним засобом.

Із замшевими капцями поводьтеся так само обережно, як із замшевим взуттям: використовуйте спеціальний засіб. Мильні залишки приберіть вологою серветкою, але не промочуйте матеріал наскрізь.

Взагалі звичайні домашні капці радять чистити раз на місяць. Якщо ви ходите в них босоніж, робити це варто кожні кілька тижнів.

Раніше ми писали про те, чому після прання шапка може втратити форму, навіть якщо до цього була як нова. Вовняні моделі здатні сісти, в’язка — розтягнутися, а деякі матеріали погано переносять машинне прання, тому спосіб догляду краще обирати за складом виробу.

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