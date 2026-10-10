Что стирать в октябре: 6 вещей, которые лучше подготовить заранее

Стирка вещей. Фото: magnific

В октябре самое время достать из шкафа теплые вещи и проверить, в каком они состоянии. Кашемировые свитера, домашние халаты, дождевики и зимняя обувь могли несколько месяцев пролежать без дела, поэтому перед наступлением холодов их лучше освежить. Во всяком случае, если хотите иметь опрятный вид.

Новини.LIVE со ссылкой на издание Good Housekeeping советует в этот период заняться шестью вещами.

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Вещи, которые пригодятся к зиме

Лучше привести все в порядок сейчас, а не тогда, когда вдруг понадобится теплый свитер или дождевик. Правда, обращаться со всеми вещами одинаково нельзя. Кашемир, замша и электрические одеяла требуют совсем другого ухода, чем обычная одежда. Поэтому сначала стоит посмотреть, что написано на этикетке.

Домашние халаты

После лета пушистый халат снова становится одной из самых любимых домашних вещей. Но во время ношения на нем скапливаются бактерии и запахи. Если пользоваться халатом постоянно, стирать его рекомендуют хотя бы раз в неделю.

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Для такой стирки подойдет биологическое моющее средство. Температуру можно установить как можно выше, но только в пределах, допускаемых производителем. Халат лучше вывернуть, а пояс спрятать в сетчатый мешок.

Не кладите его в стиральную машину вместе с вещами, которые могут зацепиться за ткань или повредить ее. Например, это могут быть джинсы с расстегнутыми молниями.

Дождевики

Осенью без дождевика практически не обойтись. Если он все лето пролежал в шкафу, достаньте его заранее и проверьте, нет ли затхлого запаха. Из карманов сначала нужно вынуть все лишнее. Далее посмотрите на этикетку — производитель должен указать, как стирать и сушить конкретную вещь. Это важно из-за различных материалов и водонепроницаемых покрытий.

Если отдельных указаний нет, обычно используют прохладный деликатный режим и средство для водонепроницаемой одежды. Кондиционер лучше не добавлять: он может повредить покрытие.

Дождевик перед стиркой выворачивают и застегивают молнии. Ориентир — примерно десять носок, после которых вещь можно постирать. Чтобы она и в дальнейшем не пропускала воду, при необходимости используйте специальный защитный спрей.

Электроодеяла

Электрическое одеяло нельзя просто бросить в стиральную машину вместе с другим текстилем. Внутри находятся электрические компоненты, поэтому сначала нужно выяснить, разрешена ли вообще его стирка. Всю необходимую информацию ищите на этикетке. Если машинная стирка разрешена, обычно выбирают прохладный деликатный режим и минимальный или нулевой отжим.

Даже если производитель разрешает сушку в сушилке при низкой температуре, более безопасным вариантом будет оставить одеяло сушиться в разложенном виде. Время от времени его нужно переворачивать. Включать и использовать такое одеяло можно только после полного высыхания. А вот для ручной стирки подойдет ванна. Одеяло аккуратно сжимают в мыльной воде, но выкручивать его не следует.

Кашемировые свитера

Такую вещь легко испортить неправильной стиркой, поэтому к ней нужен более деликатный подход. Начните с этикетки. Если там указана химчистка или ручная стирка, именно так и нужно ухаживать за вещью.

Для домашней стирки используйте средство для шерсти и деликатных тканей. Если стиральная машина позволяет, выберите прохладный режим для шерсти и минимальный отжим.

Свитер выверните наизнанку и положите в сетчатый мешок. После стирки не вешайте его сушиться. Лучше разложить вещь горизонтально, время от времени переворачивать и придавать ей форму руками. Так свитер не растянется и не сядет. Когда он полностью высохнет, катышки можно удалить специальной машиной.

Замшевые сапоги

Зимнюю обувь тоже не стоит доставать в последнюю минуту. Замшевые сапоги сначала осмотрите и убедитесь, что они сухие. Поверхностную грязь удалите щеткой для замши. Щеткой проводите по направлению ворса. Следы от воды можно попробовать удалить губкой. Если на обуви остались другие пятна, воспользуйтесь специальным средством для замши. Не спешите наносить его на всю поверхность — сначала проверьте средство на небольшом незаметном участке. Далее действуйте в соответствии с инструкцией.

Домашние тапочки

Тапочки тоже накапливают грязь, особенно когда их носят босиком. Способ очистки зависит от того, из чего они сделаны, поэтому сначала посмотрите на этикетку. Тапочки без твердой подошвы можно положить в стиральную машину, если производитель это разрешает. Используйте теплую воду и небольшую скорость отжима. Пятна можно обработать биологическим моющим средством.

С замшевыми тапочками обращайтесь так же бережно, как с замшевой обувью: используйте специальное средство. Остатки мыла удалите влажной салфеткой, но не промокайте материал насквозь.

Вообще обычные домашние тапочки рекомендуется чистить раз в месяц. Если вы ходите в них босиком, делать это стоит каждые несколько недель.

Ранее мы писали о том, почему после стирки шапка может потерять форму, даже если до этого была как новая. Шерстяные модели могут сесть, вязаные — растянуться, а некоторые материалы плохо переносят машинную стирку, поэтому способ ухода лучше выбирать в зависимости от состава изделия.

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