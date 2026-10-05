Одежда электризуется и прилипает: 5 способов решить эту проблему

Девушка в свитере. Фото: magnific

Электризующаяся одежда — распространенная проблема. Вещи прилипают к телу, цепляются за колготки и могут неприятно ударять током при прикосновении. Чаще всего так ведет себя синтетика, но причина не только в составе ткани. В холодное время года воздух в помещениях становится более сухим из-за отопления, поэтому статическое электричество накапливается быстрее.

Новини.LIVE расскажут, почему это происходит и что сделать, чтобы одежда перестала электризоваться.

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Почему одежда электризуется

Статическое электричество возникает, когда разные поверхности трутся друг о друга. При этом часть электронов переходит из одного материала в другой. Так на ткани накапливается заряд, из-за которого она начинает притягиваться к коже или другим предметам.

Состав ткани тоже имеет значение. Синтетика, в частности полиэстер и акрил, обычно электризуется сильнее. Хлопок и другие материалы, которые лучше удерживают влагу, сталкиваются с такой проблемой реже.

Как убрать статическое электричество с одежды

Слегка увлажните вещь

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Когда одежда начала прилипать к телу, ее можно слегка сбрызнуть водой. Для этого подойдет обычный пульверизатор. Воды нужно совсем немного — ткань не должна промокнуть.

Не забывайте о кондиционере для белья

Его добавляют во время стирки в соответствии с инструкцией на упаковке. Средство делает волокна ткани более гладкими, поэтому между ними возникает меньшее трение.

Не пересушивайте вещи

Чем суше становится ткань, тем легче на ней накапливается заряд. После стирки синтетическую одежду лучше оставлять сушиться там, где есть движение воздуха. Если есть возможность, развешивайте вещи на балконе или у открытого окна.

Проведите по вещи металлом

Металлический предмет может убрать часть заряда с ткани. Например, перед тем как надеть вещь, по ней можно провести металлической вешалкой. Некоторые также прикрепляют с внутренней стороны одежды небольшую английскую булавку.

Поддерживайте нормальную влажность в комнате

Зимой воздух в доме часто становится слишком сухим. Регулярное проветривание и увлажнитель помогут не только справиться с сухостью воздуха, но и с статическим электричеством на одежде.

Можно ли использовать соду и уксус

Среди домашних способов борьбы со статическим электричеством часто рекомендуют соду, уксус, соль или лимон. Но экспериментировать с ними на одежде — не лучшая идея. Кислоты и щелочные средства могут по-разному влиять на красители и волокна, а некоторые ткани вообще не переносят подобных добавок.

Поэтому лучше начать с воды, кондиционера или специального антистатика. И не забывать о влажности в комнате — зимой именно сухой воздух часто становится причиной того, что любимая одежда вдруг начинает прилипать к телу.

Ранее мы писали о том, что лавровый лист в народных поверьях связывали не только с кухней, но и с деньгами, удачей и благополучием. Его клали в разные места дома и даже в обувь, полагая, что так можно привлечь достаток и защититься от негатива.

Также Новини.LIVE сообщали, что верхняя одежда быстро теряет опрятный вид. Постирать пуховик в стиральной машине можно и дома, но неправильный режим или сушка способны испортить наполнитель, поэтому перед стиркой нужно учесть несколько нюансов.