Как избавиться от затхлого запаха в свитере: эффективные домашние способы

Девушка в свитере. Фото: magnific

Когда осенью достаем из шкафа свитера, куртки и пальто, иногда оказывается, что за лето они успели пропитаться запахом затхлости. Такое случается даже с вещами, которые перед хранением постирали. Во время носки на ткани остаются следы пота, кожного жира, косметики и пыли. За несколько месяцев в закрытом шкафу они могут стать причиной неприятного запаха.

Новини.LIVE со ссылкой на издание Lovedeco расскажет, как с ним бороться.

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Неприятный запах может вызывать и то, как вещи лежат в шкафу. Когда свитера и верхняя одежда навалены друг на друга или висят вплотную, между ними почти не проходит воздух. Из-за этого ткань дольше сохраняет влагу. Не стоит убирать на лето даже слегка влажную одежду. Свитер после стирки или куртка, промокшая под дождем, должны полностью высохнуть. Иначе через несколько месяцев от них может появиться неприятный запах.

Как освежить одежду после хранения

Первое, что стоит сделать с вещами, которые можно стирать, — запустить их в стиральную машину. Температуру и режим выбирайте в соответствии с информацией на этикетке. Горячая вода подходит далеко не для всех материалов: она может испортить шерсть, пух и ткани со специальным покрытием.

Пальто или куртку, которые нельзя стирать, сначала стоит просто вынести на свежий воздух. Оставьте их на несколько часов в месте, где хорошо циркулирует воздух. Неприятный запах после этого часто становится значительно слабее.

Солнечный свет тоже может дать результат. Ультрафиолет уменьшает количество микроорганизмов, которые могут способствовать появлению запаха. Но оставлять деликатные вещи под прямыми солнечными лучами надолго не стоит — ткань может выгореть.

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Уксус против запаха

Запах с некоторых тканей пытаются убрать с помощью воды с небольшим количеством уксуса. Раствор наносят на материал очень тонким слоем, после чего вещь оставляют сохнуть. Запах уксуса после высыхания исчезает. Но прежде чем прибегать к такому способу, проверьте его на небольшом незаметном участке. Уксусная кислота может повлиять на цвет ткани или ее покрытие.

С шерстью, кожей и вещами, требующими химчистки, лучше не экспериментировать. Здесь безопаснее следовать инструкциям на этикетке.

Поможет ли спирт

Для некоторых вещей подходит слабый раствор воды со спиртом. Он быстро высыхает и обладает антимикробными свойствами, поэтому может ослабить неприятный запах. Но спирт тоже способен повредить ткань. Он может изменить цвет материала или повлиять на его покрытие. Поэтому сначала нанесите немного раствора на незаметный участок.

Пар для пальто и куртки

Пальто или куртку можно повесить в ванной, пока там накапливается пар от горячего душа. Вода при этом не должна попадать на одежду. Теплый влажный воздух расправляет волокна ткани и помогает ослабить запах, появившийся за время хранения. После этого вещь нужно полностью высушить в хорошо проветриваемом месте.

Сода и активированный уголь

Если запах слабый, его можно попытаться устранить с помощью пищевой соды. Вещь кладут в большую емкость, рядом насыпают соду и оставляют на несколько часов или до утра. Затем порошок нужно тщательно удалить с одежды.

Свою работу может выполнить и активированный уголь. Одежду кладут в контейнер или пакет вместе с углем и оставляют на 24–48 часов. Таблетки или гранулы не должны лежать непосредственно на ткани. Для светлых вещей это очень важно.

Некоторые кладут рядом с одеждой молотый кофе или сухую кофейную гущу. Они действительно могут впитать часть запаха, но есть риск появления пятен на ткани. К тому же после такой процедуры вещь может пахнуть кофе. Поэтому с дорогими или деликатными вещами лучше не рисковать.

Ранее мы писали о том, что пуховик не обязательно сдавать в химчистку после каждого сезона — многие модели можно стирать дома. Но неправильный режим, средство или температура могут испортить наполнитель, поэтому перед стиркой важно учесть несколько нюансов.

Также Новини.LIVE сообщали, что осенний трикотаж в этом году не ограничивается привычными объемными свитерами. Наряду с моделями крупной вязки появились приталенные силуэты, V-образные вырезы, полоски, поло, короткие рукава и тонкий кашемир.