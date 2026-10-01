Як прибрати затхлий запах зі светра: ефективні домашні способи

Дівчина в светрі. Фото: magnific

Коли восени дістаємо із шафи светри, куртки та пальта, іноді виявляється, що за літо вони встигли набути запаху затхлості. Таке трапляється навіть із речами, які перед зберіганням випрали. Під час носіння на тканині залишаються сліди поту, шкірного жиру, косметики та пилу. За кілька місяців у закритій шафі вони можуть стати причиною неприємного запаху.

Новини.LIVE з посиланням на видання Lovedeco розповість, як з ним боротися.

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Неприємний запах може викликати і те, як речі лежать у шафі. Коли светри та верхній одяг навалені один на одного або висять впритул, між ними майже не проходить повітря. Через це тканина довше зберігає вологу. Не варто прибирати на літо навіть трохи вологий одяг. Светр після прання чи куртка, яка промокла під дощем, повинні повністю висохнути. Інакше через кілька місяців від них може піти неприємний запах.

Як освіжити одяг після зберігання

Найперше, що варто зробити із речами, які дозволено прати, — запустити їх у пральну машину. Температуру та режим обирайте за інформацією на етикетці. Гаряча вода підходить далеко не для всіх матеріалів: вона може зіпсувати вовну, пух і тканини зі спеціальним покриттям.

Пальто чи куртку, які не можна прати, спочатку варто просто винести на свіже повітря. Залиште їх на кілька годин у місці, де добре гуляє повітря. Неприємний запах після цього часто стає значно слабшим.

Сонячне світло теж може дати результат. Ультрафіолет зменшує кількість частини мікроорганізмів, які можуть сприяти появі запаху. Але залишати делікатні речі під прямим сонцем надовго не треба — тканина здатна вигоріти.

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Оцет проти запаху

Запах із деяких тканин намагаються прибрати за допомогою води з невеликою кількістю оцту. Розчин наносять на матеріал дуже тонким шаром, після чого річ залишають сохнути. Запах оцту після висихання зникає. Та перш ніж використовувати такий спосіб, перевірте його на маленькій непомітній ділянці. Оцтова кислота може вплинути на колір тканини або її покриття.

З вовною, шкірою та речами, які потребують хімчистки, краще не експериментувати. Тут безпечніше дотримуватися того, що написано на етикетці.

Чи допоможе спирт

Для деяких речей підходить слабкий розчин води зі спиртом. Він швидко висихає та має антимікробні властивості, тому може послабити неприємний запах. Але спирт теж здатний пошкодити тканину. Він може змінити колір матеріалу або вплинути на його покриття. Тому спочатку нанесіть трохи розчину на ділянку, яку не видно.

Пара для пальта та куртки

Пальто чи куртку можна повісити у ванній, поки там набирається пара від гарячого душу. Вода при цьому не повинна потрапляти на одяг. Тепле вологе повітря розправляє волокна тканини та допомагає послабити запах, який з'явився за час зберігання. Після цього річ потрібно повністю висушити у добре провітрюваному місці.

Сода та активоване вугілля

Коли запах слабкий, його можна спробувати витягнути за допомогою харчової соди. Річ кладуть у велику ємність, поруч насипають соду і залишають на кілька годин або до ранку. Потім порошок потрібно ретельно прибрати з одягу.

Свою роботу може виконати й активоване вугілля. Одяг кладуть у контейнер або пакет разом із вугіллям і залишають на 24–48 годин. Таблетки чи гранули не повинні лежати безпосередньо на тканині. Для світлих речей це дуже важливо.

Дехто кладе поруч із одягом мелену каву або суху кавову гущу. Вони справді можуть увібрати частину запаху, але є ризик отримати на тканині плями. До того ж після такої процедури річ може пахнути кавою. Тому з дорогими або делікатними речами краще не ризикувати.

Раніше ми писали про те, що пуховик не обов’язково нести в хімчистку після кожного сезону — багато моделей можна випрати вдома. Але неправильний режим, засіб або температура можуть зіпсувати наповнювач, тому перед пранням важливо врахувати кілька нюансів.

Також Новини.LIVE повідомляли, що осінній трикотаж цього року не обмежується звичними об’ємними светрами. Поруч із моделями великої в’язки з’явилися приталені силуети, V-подібні вирізи, смужки, поло, короткі рукави та тонкий кашемір.