Одяг електризується і прилипає: 5 способів вирішити проблему

Дівчина в светрі. Фото: magnific

Електризований одяг — поширена проблема. Речі липнуть до тіла, чіпляються за колготки та можуть неприємно бити струмом під час дотику. Найчастіше так поводиться синтетика, але причина не тільки в складі тканини. В холодний сезон повітря в приміщеннях стає сухішим через опалення, тому статична електрика накопичується швидше.

Новини.LIVE розповість, чому це відбувається і що зробити, щоб одяг перестав електризуватися.

Реклама

Чому електризується одяг

Статична електрика виникає, коли різні поверхні труться одна об одну. Під час цього частина електронів переходить з одного матеріалу на інший. Так на тканині накопичується заряд, через який вона починає притягуватися до шкіри або інших речей.

Склад тканини теж має значення. Синтетика, зокрема поліестер та акрил, зазвичай електризується сильніше. Бавовна та інші матеріали, які краще утримують вологу, стикаються з такою проблемою рідше.

Як прибрати статичну електрику з одягу

Трохи зволожте річ

Читайте також:

Коли одяг почав липнути до тіла, його можна злегка побризкати водою. Для цього підійде звичайний пульверизатор. Вода потрібна лише в невеликій кількості — тканина не повинна промокнути.

Не забувайте про кондиціонер для білизни

Його додають під час прання відповідно до інструкції на упаковці. Засіб робить волокна тканини гладшими, тому між ними виникає менше тертя.

Не пересушуйте речі

Чим сухішою стає тканина, тим легше на ній накопичується заряд. Після прання синтетичний одяг краще залишати сохнути там, де є рух повітря. Якщо є можливість, розвішуйте речі на балконі або біля відкритого вікна.

Проведіть по речі металом

Металевий предмет може забрати частину заряду з тканини. Наприклад, перед тим як одягнути річ, по ній можна провести металевою вішалкою. Деякі також прикріплюють з внутрішнього боку одягу невелику англійську шпильку.

Підтримуйте нормальну вологість у кімнаті

Взимку повітря в оселі часто стає надто сухим. Регулярне провітрювання та зволожувач допоможуть не лише із сухістю повітря, а й зі статичною електрикою на одязі.

Чи можна використовувати соду та оцет

Серед домашніх способів боротьби зі статичною електрикою часто радять соду, оцет, сіль або лимон. Але експериментувати з ними на одязі не найкраща ідея. Кислоти та лужні засоби можуть по-різному впливати на барвники й волокна, а деякі тканини взагалі не люблять подібних добавок.

Тому краще почати з води, кондиціонера або спеціального антистатика. І не забувати про вологість у кімнаті — взимку саме сухе повітря часто стає причиною того, що улюблений одяг раптом починає липнути до тіла.

Раніше ми писали про те, що лавровий лист у народних віруваннях пов’язували не лише з кухнею, а й із грошима, удачею та добробутом. Його клали в різні місця оселі й навіть у взуття, вважаючи, що так можна залучити достаток і захиститися від негативу.

Також Новини.LIVE повідомляли, що верхній одяг швидко втрачає охайний вигляд. Випрати пуховик у машинці можна й удома, але неправильний режим або сушіння здатні зіпсувати наповнювач, тому перед пранням потрібно врахувати кілька нюансів.