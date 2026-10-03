Навіщо класти лавровий лист у взуття: давня прикмета

Лавровий лист. Фото: magnific

Для багатьох лавровий лист — звичайна спеція, яку додають до супів, м’яса чи консервації. Та в народних віруваннях йому приписували зовсім іншу роль. Вважалося, що лавр може допомогти залучити гроші, удачу, кохання та добробут, а також очистити оселю від негативу. Для залучення грошей лавровий лист радили тримати поруч із грошима.

Окрім цього, його клали і в інше місце, про що розповість Новини.LIVE.

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Його можна було покласти в гаманець або кишеню одягу, який людина часто носить. Вважалося, що кілька листочків мають постійно бути при собі.

Яка ще є прикмета пов’язана з лавровим листом

Його клали у взуття перед весіллям. Нареченому та нареченій радили покласти по одному листочку у взуття перед реєстрацією шлюбу. Наші предки вірили, що такий обряд допоможе молодій сім’ї зберегти любов і взаєморозуміння, а подружжю — прожити разом у злагоді.

Лавровий лист можна знайти у взутті не лише через прикмети. У нього є цілком практичне застосування. Аромат прянощів допомагає перебити неприємний запах. Для цього кілька сухих листочків кладуть у кросівки, туфлі чи черевики та залишають на ніч. Вранці взуття має пахнути значно краще. Повторювати таку процедуру можна приблизно раз на тиждень.

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У народі лавру також приписували здатність допомагати у здійсненні бажань. Для такого обряду кілька листочків потрібно було розтерти в долонях, вдихнути їхній аромат і вголос промовити своє бажання.

Ще одна прикмета стосується кохання. П’ять лаврових листочків нанизували на червону нитку. Вважалося, що такий оберіг може допомогти самотній людині зустріти щире кохання.

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