Медова маска для волосся: як отримати світліший відтінок волосся вдома

Фарбування волосся. Фото: magnific

Вирішили трохи висвітлити волосся, але псувати його черговим фарбуванням не хочеться? Замість фарби можна спробувати медову маску. Вона не зробить із темного волосся блонд, зате світлим пасмам здатна додати теплого золотистого відтінку.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на OBOZ.UA.

Реклама

Що мед робить із волоссям

Мед для освітлення волосся використовували ще тоді, коли про сучасні фарби та порошки для знебарвлення ніхто не знав. Його наносили на пасма й залишали надовго, сподіваючись отримати трохи світліший колір.

У меді є ферменти, які після змішування з водою можуть сприяти утворенню невеликої кількості перекису водню. Цього недостатньо для різкого освітлення, але при тривалому контакті з волоссям відтінок справді може трохи змінитися.

Такий рецепт варто спробувати власницям світлого або русявого волосся. На ньому золотистий відблиск буде помітнішим. На темно-каштанових і чорних пасмах, швидше за все, нічого кардинального не станеться.

Читайте також:

До речі, після медової маски волосся часто відчувається м'якшим, адже мед допомагає утримувати вологу. Але сприймати його як засіб, який здатен вилікувати посічені чи сильно пошкоджені пасма, не варто.

Як зробити медову маску

Візьміть столову ложку меду та дві столові ложки води. Добре розмішайте, щоб мед став рідшим, і нанесіть суміш на чисте вологе волосся. Розподіліть її по довжині, приділяючи увагу тим пасмам, які хочете зробити світлішими.

З такою маскою доведеться походити довго — її залишають на кілька годин. Потім до суміші можна додати чайну ложку лимонного соку, нанести її ще раз і потримати приблизно годину. Після цього волосся ретельно промивають теплою водою.

А ось із лимоном потрібно бути обережною. Він часто фігурує в домашніх рецептах для освітлення, але волосся після нього може стати сухішим. Якщо пасма вже ламкі, тонкі або нещодавно пережили фарбування, краще не додавати лимон зовсім.

Раніше ми писали про те, що медовий блонд, який часто асоціюють з образами Бейонсе, знову набирає популярності. Теплий відтінок можна поєднати з природним кольором біля коренів, щоб відростання було не так помітним.

Також Новини.LIVE повідомляли, що після фарбування волосся швидше втрачає вологу, блиск і насиченість кольору. Щоб відтінок довше залишався свіжим, а пасма не ставали сухими й ламкими, доведеться трохи змінити звичний догляд.