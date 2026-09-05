Японки починають миття голови не з шампуню: що вони роблять спочатку

Миття голови. Фото: magnific

У деяких японських підходах до догляду за волоссям важлива не швидкість, а послідовність. Миття голови сприймають не лише як спосіб освіжити волосся, а й як частину догляду за шкірою голови. Багато уваги приділяють кореням, адже стан шкіри голови впливає на вигляд волосся по всій довжині.

Новини.LIVE розповість детальніше про схему догляду за волоссям у Японії.

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Як у Японії доглядають за волоссям

Крок 1. Спочатку добре розчешіть волосся

Не поспішайте одразу йти в душ. Перед миттям акуратно розплутайте волосся щіткою або гребінцем. Починайте з кінчиків і поступово рухайтеся вище. Так пасма менше тягнуться і ламаються. Наприкінці можна кілька разів провести щіткою від коренів до кінчиків, але без сильного натиску. Це також допомагає трохи розподілити шкірний жир по довжині волосся.

Крок 2. Зробіть короткий масаж голови

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Перед шампунем можна кілька хвилин помасажувати шкіру голови. Для цього підійдуть пальці або силіконова щітка. Рухайтеся від потилиці до маківки, потім переходьте до скронь і зони за вухами. Не дряпайте шкіру нігтями та не натискайте надто сильно.

Якщо шкіра голови суха, перед миттям можна використати трохи олії для волосся. В японському догляді, наприклад, часто використовують олію камелії. Але при жирній шкірі голови або схильності до лупи такий крок може не підійти.

Крок 3. Ретельно намочіть волосся

Не наносьте шампунь на ледь вологе волосся. Перед очищенням добре промийте його водою. Так з волосся змиваються пил, піт, частина шкірного жиру та залишки засобів для укладання. Добре намочені пасма легше очищати, тому шампуню може знадобитися менше. Вода має бути комфортної температури. Дуже гарячий душ може пересушувати шкіру.

Крок 4. Шампунь спочатку спіньте в долонях

Візьміть трохи шампуню, додайте воду та розітріть його в долонях до появи піни. Потім нанесіть засіб на шкіру голови.

Масажуйте корені подушечками пальців. Пройдіться по потилиці, скронях і зоні за вухами — там часто накопичуються піт і себум.

Довжину активно терти не потрібно. Шампунь пройде по ній під час змивання.

Якщо волосся дуже жирне або ви використовували багато стайлінгу, голову можна вимити двічі. Першого разу змиються основні забруднення, другого — решта.

Крок 5. Добре змийте шампунь

Промийте шкіру голови та волосся так, щоб піна не залишалася на пасмах. Не забудьте про потилицю, зону за вухами та волосся біля шиї. Залишки шампуню можуть обтяжувати волосся та подразнювати шкіру. Не потрібно вигадувати складну схему — просто не поспішайте зі змиванням.

Крок 6. Кондиціонер — на довжину

Після шампуню нанесіть кондиціонер або маску на довжину. На корені такі засоби зазвичай не наносять, якщо виробник не радить інше. Більше засобу можна залишити на кінчиках, де волосся зазвичай сухіше та сильніше піддається тертю.

Потримайте кондиціонер стільки, скільки написано на упаковці, а потім змийте. Наприкінці можна використати трохи прохолоднішу воду, якщо вам так комфортніше.

Крок 7. Не викручуйте волосся рушником

Після миття не варто активно терти або викручувати пасма. Просто промокніть їх м'яким рушником, мікрофіброю або бавовняною тканиною.

Не затягуйте волосся в тугий тюрбан і не розчісуйте його одразу після душу. Мокре волосся легше пошкодити.

Перед сушінням феном нанесіть термозахист. Спочатку підсушіть корені, а потім переходьте до довжини. Наприкінці можна трохи охолодити пасма прохолодним повітрям.

Раніше ми писали про те, що після фарбування волосся потребує трохи більше уваги, адже пігмент поступово вимивається, а пасма можуть стати сухішими та ламкішими. Правильний догляд допоможе довше зберегти насичений відтінок та блиск волосся.

Також Новини.LIVE повідомляли, що пишне волосся після миття часто втрачає об’єм уже через кілька годин, особливо біля коренів. Щоб зачіска довше залишалася об’ємною, важливо не лише використовувати засоби для укладання, а й правильно сушити волосся феном.