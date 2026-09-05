Японки начинают мыть голову не с шампуня: что они делают сначала

Мытье головы. Фото: magnific

В некоторых японских подходах к уходу за волосами важна не скорость, а последовательность. Мытье головы воспринимается не только как способ освежить волосы, но и как часть ухода за кожей головы. Большое внимание уделяют корням, ведь состояние кожи головы влияет на внешний вид волос по всей длине.

Новини.LIVE расскажет подробнее о схеме ухода за волосами в Японии.

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Как в Японии ухаживают за волосами

Шаг 1. Сначала хорошо расчешите волосы

Не спешите сразу идти в душ. Перед мытьем аккуратно распутайте волосы щеткой или расческой. Начинайте с кончиков и постепенно двигайтесь выше. Так пряди меньше тянутся и ломаются. В конце можно несколько раз провести щеткой от корней до кончиков, но без сильного давления. Это также помогает немного распределить кожный жир по длине волос.

Шаг 2. Сделайте короткий массаж головы

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Перед мытьем головы можно несколько минут помассировать кожу головы. Для этого подойдут пальцы или силиконовая щетка. Двигайтесь от затылка к макушке, затем переходите к вискам и зоне за ушами. Не царапайте кожу ногтями и не давите слишком сильно.

Если кожа головы сухая, перед мытьем можно нанести немного масла для волос. В японском уходе, например, часто используют масло камелии. Но при жирной коже головы или склонности к перхоти такой шаг может не подойти.

Шаг 3. Тщательно намочите волосы

Не наносите шампунь на слегка влажные волосы. Перед мытьем хорошо промойте их водой. Так с волос смываются пыль, пот, часть кожного жира и остатки средств для укладки. Хорошо намоченные пряди легче очистить, поэтому шампуня может понадобиться меньше. Вода должна быть комфортной температуры. Очень горячий душ может пересушивать кожу.

Шаг 4. Сначала вспеньте шампунь в ладонях

Возьмите немного шампуня, добавьте воду и разотрите его в ладонях до появления пены. Затем нанесите средство на кожу головы.

Массируйте корни подушечками пальцев. Пройдитесь по затылку, вискам и зоне за ушами — там часто скапливаются пот и кожный жир.

Длину волос активно тереть не нужно. Шампунь пройдет по ней во время смывания.

Если волосы очень жирные или вы использовали много средств для укладки, голову можно вымыть дважды. В первый раз смоются основные загрязнения, во второй — остатки.

Шаг 5. Тщательно смойте шампунь

Промойте кожу головы и волосы так, чтобы пена не оставалась на прядях. Не забудьте про затылок, область за ушами и волосы у шеи. Остатки шампуня могут утяжелять волосы и раздражать кожу. Не нужно придумывать сложную схему — просто не торопитесь со смыванием.

Шаг 6. Кондиционер — на длину

После шампуня нанесите кондиционер или маску на длину. На корни такие средства обычно не наносят, если производитель не рекомендует иное. Больше средства можно оставить на кончиках, где волосы обычно суше и сильнее подвергаются трению.

Подержите кондиционер столько, сколько указано на упаковке, а затем смойте. В конце можно использовать немного более прохладную воду, если вам так комфортнее.

Шаг 7. Не выкручивайте волосы полотенцем

После мытья не стоит активно тереть или выкручивать пряди. Просто промокните их мягким полотенцем, микрофиброй или хлопчатобумажной тканью.

Не завязывайте волосы в тугой тюрбан и не расчесывайте их сразу после душа. Мокрые волосы легче повредить.

Перед сушкой феном нанесите термозащиту. Сначала подсушите корни, а затем переходите к длине. В конце можно немного охладить пряди прохладным воздухом.

Ранее мы писали о том, что после окрашивания волосы требуют немного большего внимания, ведь пигмент постепенно вымывается, а пряди могут стать более сухими и ломкими. Правильный уход поможет дольше сохранить насыщенный оттенок и блеск волос.

Также Новини.LIVE сообщали, что пышные волосы после мытья часто теряют объем уже через несколько часов, особенно у корней. Чтобы прическа дольше оставалась объемной, важно не только использовать средства для укладки, но и правильно сушить волосы феном.