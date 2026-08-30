Как придать волосам объем во время сушки феном: прием, который следует использовать

Девушка сушит волосы феном. Фото: magnific

Сразу после мытья головы и укладки — волосы становятся пышными. Но проходит несколько часов и от объема у корней почти ничего не остается. При этом длина тоже теряет красивому форму. Часто фен здесь ни при чем. Большую роль играет то, как именно им сушат волосы.

О том, как правильно нужно это делать, расскажет Новини.LIVE со ссылкой на экспертов из Myself.

Реклама

Не все волосы нужно сушить вниз головой

Этот прием действительно работает, когда хочется быстро поднять корни. Но есть побочный эффект: вместе с ними поднимается вся длина.

В результате вместо аккуратной пышной прически можно получить разрыхленные волосы. А корни, ради которых все и делалось, через некоторое время снова ложатся близко к голове. Для прямых волос есть более простой вариант – сушить его отдельными прядями.

Щетку держат у корней

Для этого понадобится широкая плоская щетка. Она захватывает достаточно волос, но не заставляет долго проходить одну и ту же прядь.

Читайте также:

Сначала прядь подхватывают щеткой у корней и приподнимают вверх. Фен при этом направляют на прикорневую зону. Пряди просушивают именно в таком положении, а уже потом переходят к длине. Так корни не прилегают плотно к голове. Именно за счет этого прическа становится более объемной.

Не стоит брать слишком толстые пряди. Внутри пряди может остаться влага, и вся работа у корней быстро потеряет смысл.

Фен направляют от корней к кончикам

С длиной лучше работать уже по-другому. Воздух направляют вниз, по росту волос. Так пряди меньше пушатся и становятся более гладкими. Этим приемом следует воспользоваться обладательницами прямых и слегка волнистых волос.

Здесь также пригодится насадка-концентратор. Она не дает воздуху разлетаться в разные стороны и позволяет направить его непосредственно на прядь, которая сейчас сушится.

Максимальный нагрев не требуется

Очень горячий воздух не сделает прическу более пышной. Напротив, пересушенная длина может начать пушиться еще сильнее. Поэтому для сушки больше подойдет средняя температура. Фен при этом не стоит держать вплотную к волосам.

Перед укладкой следует нанести еще термозащиту. А в самом конце можно на несколько секунд переключиться на холодный воздух и пройтись им по уже сложившейся укладке.

Подойдет ли такая техника укладки кудрявым волосам

Вьющиеся волосы не стоит сушить по той же схеме, что и прямые. Здесь как раз может сработать сушка вниз головой. Диффузор подхватывает локоны и распределяет воздух, не разрыхляя их так сильно, как обычная насадка.

Пока волосы сохнут, их лучше лишний раз не трогать. Постоянное расчесывание или касание руками легко разрушает завиток. Когда волосы высохнут примерно на 80%, локоны можно оставить досыхать самостоятельно.

Раньше мы писали о том, какие компоненты нужно искать в шампуне, чтобы он действительно приносил пользу. За счет этого может удастся реже мыть волосы.

Также Новини.LIVE сообщали, что иногда даже после мытья волос они могут казаться неопрятными. Волосы могут быстро жирнеть после мытья не только через кожу головы, но и из-за неудачного ухода — не тот шампунь, слишком много бальзама или плохо смытые средства.