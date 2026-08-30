Як надати волоссю об’єму під час сушіння феном: прийом, який варто використовувати

Дівчина сушить волосся феном. Фото: magnific

Відразу після миття голови та укладання — волосся стає пишним. Але минає кілька годин і від об’єму біля коренів майже нічого не залишається. При цьому довжина теж втрачає гарну форму. Часто фен тут ні до чого. Велику роль відіграє те, як саме ним сушать волосся.

Про те, як правильно потрібно це робити, розповість Новини.LIVE з посиланням на експертів з Myself.

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Не все волосся потрібно сушити вниз головою

Цей прийом справді працює, коли хочеться швидко підняти корені. Але є побічний ефект: разом із ними піднімається вся довжина.

У результаті замість акуратної пишної зачіски можна отримати розпушене волосся. А корені, заради яких усе й робилося, через деякий час знову лягають близько до голови. Для прямого волосся є простіший варіант — сушити його окремими пасмами.

Щітку тримають біля коренів

Для цього знадобиться широка пласка щітка. Вона захоплює достатньо волосся, але не змушує довго проходити одне й те саме пасмо.

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Спочатку пасмо підхоплюють щіткою біля коренів і піднімають вгору. Фен при цьому направляють на прикореневу зону. Пасмо просушують саме в такому положенні, а вже потім переходять до довжини. Так корені не прилягають щільно до голови. Саме за рахунок цього зачіска стає об’ємнішою.

Не варто брати занадто товсті пасма. Усередині пасма може залишитися волога, і вся робота біля коренів швидко втратить сенс.

Фен спрямовують від коренів до кінчиків

З довжиною краще працювати вже інакше. Повітря направляють вниз, за ростом волосся. Так пасма менше пушаться і стають гладшими. Цим прийомом варто скористатися власницям прямого та злегка хвилястого волосся.

Тут також стане в пригоді насадка-концентратор. Вона не дає повітрю розлітатися в різні боки й дозволяє спрямувати його безпосередньо на пасмо, яке зараз сушиться.

Максимальний нагрів не потрібен

Дуже гаряче повітря не зробить зачіску пишнішою. Навпаки, пересушена довжина може почати пушитися ще сильніше. Тому для сушіння більше підійде середня температура. Фен при цьому не варто тримати впритул до волосся.

Перед укладанням варто нанести ще термозахист. А в самому кінці можна на кілька секунд переключитися на холодне повітря й пройтися ним по вже сформованій укладці.

Чи підійде така техніка укладання кучерявому волоссю

Кучеряве волосся не варто сушити за тією самою схемою, що й пряме. Тут якраз може спрацювати сушіння вниз головою. Дифузор підхоплює локони й розподіляє повітря, не розпушуючи їх так сильно, як звичайна насадка.

Поки волосся сохне, його краще зайвий раз не чіпати. Постійне розчісування чи торкання руками легко руйнує завиток. Коли волосся висохне приблизно на 80%, локони можна залишити досихати самостійно.

Раніше ми писали про те, які компоненти потрібно шукати в шампуні, щоб він дійсно приносив користь. За рахунок цього може вдасться рідше мити волосся.

Також Новини.LIVE повідомляли, що іноді навіть після миття волосся воно може здаватися неохайним. Волосся може швидко жирніти після миття не лише через шкіру голови, а й через невдалий догляд — не той шампунь, забагато бальзаму чи погано змиті засоби.