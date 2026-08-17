Що не можна робити перед фарбуванням волосся: поради експерта

Фарбування волосся. Фото: magnific

Ще недавно вважалося, що перед фарбуванням краще кілька днів не мити голову. Але універсального правила тут немає: усе залежить від того, яким засобом ви фарбуєте волосся і яку процедуру плануєте. Значно важливіше інше — не прийти на фарбування з волоссям, перевантаженим засобами для укладання.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на onet kobieta.

Чи варто мити волосся перед фарбуванням

Багато хто досі відкладає миття голови перед фарбуванням, сподіваючись, що природний жир захистить шкіру від фарби. У цьому є певна логіка, особливо якщо йдеться про стійку фарбу з аміаком. Себум справді може частково зменшити подразнення шкіри голови та неприємні відчуття під час процедури. Тому спеціально вимивати волосся безпосередньо перед таким фарбуванням зазвичай не потрібно.

Водночас ходити кілька днів із немитою головою теж немає сенсу. Якщо волосся вже є несвіжим, це саме по собі не зробить результат кращим.

І тут є важливий момент, про який часто забувають. На волоссі не повинно залишатися лаку, пінки, мусу, гелю чи сухого шампуню. Такі засоби можуть утворювати на поверхні волосся плівку, через яку фарба розподіляється не так рівномірно. Це важливо, якщо ви користуєтеся сухим шампунем: його краще не наносити напередодні процедури.

А ось із безаміачними фарбами, відтінковими засобами та тонуванням правила можуть бути зовсім іншими. Деякі продукти потрібно наносити на чисте волосся, інші — на сухе або злегка вологе. Тому в такій ситуації краще не орієнтуватися на старе правило "чим брудніше волосся, тим краще", а відкрити інструкцію саме до вашого засобу.

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Окремо варто сказати про освітлення. Знебарвлення сильніше впливає і на волосся, і на шкіру голови, тому перед процедурою не варто експериментувати зі скрабами або намагатися додатково "відчистити" шкіру. Якщо вона подразнена, має подряпини чи інші пошкодження, про це краще одразу сказати перукарю.

Тож перед фарбуванням не потрібно спеціально мучити себе кількома днями без шампуню. Чисте або нещодавно вимите волосся може бути цілком нормальним варіантом — якщо цього вимагає конкретна фарба. А от залишки стайлінгу точно краще прибрати.

Якщо сумніваєтеся, скажіть майстру, коли востаннє мили голову і що наносили на волосся. Він зможе оцінити його стан і за потреби підготувати волосся безпосередньо перед процедурою.

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