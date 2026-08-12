Як часто мити голову, щоб волосся довше було свіжим: відповідь перукарки

Миття волосся, дівчина з гарним волоссям. Фото: magnific. Колаж: Новини.LIVE

Мити голову щодня чи чекати, поки волосся стане помітно жирним? Однозначної відповіді немає, адже один графік не може однаково добре працювати для всіх. Перукарка Шеріл Маркс радить орієнтуватися не на календар, а на стан шкіри голови та самого волосся.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Express.co.uk.

Як часто варто мити волосся

Звичка мити голову через день для багатьох людей цілком виправдана. За словами Шеріл Маркс, саме такий режим вона часто радить своїм клієнтам: він дає змогу прибрати надлишок себуму та забруднення, але не перетворює миття на щоденну процедуру.

Втім, тут важливо дивитися на особливості конкретного волосся. Якщо воно пряме й швидко втрачає свіжість біля коренів, шампунь може знадобитися кожні два-три дні. А от із кучерявим, жорстким або пористим волоссям ситуація інша. Такі пасма зазвичай сильніше реагують на пересушування, тому їм може бути достатньо миття раз на чотири-сім днів.

Є ще один момент, про який легко забути, — вік. З часом волосся часто стає сухішим, а шкіра голови виробляє менше себуму. Тому схема, яка підходила у 20 років, пізніше може виявитися занадто агресивною.

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І все ж не варто навмисно ходити з брудною головою лише заради "тренування" волосся. Якщо корені швидко жирніють, сверблять або мають неохайний вигляд, відкладати миття на кілька днів немає сенсу.

Важливий не тільки графік миття волосся

Частота миття — лише половина справи. Не менш важливо, чим саме ви очищуєте шкіру голови. Шампунь має відповідати її потребам, а довжину волосся не варто активно терти під час кожного миття.

Шеріл Маркс також радить не ускладнювати догляд десятками баночок. Краще мати кілька засобів, які підходять волоссю, і користуватися ними регулярно.

Раніше ми писали про те, який трюк з 2000-х варто використати, якщо хочете створити додатковий об'єм волоссю. Потрібно лише зробити правильний проділ.

Також Новини.LIVE повідомляли, що можна додати у шампунь для додаткового очищення шкіри. Але повторювати таку процедуру можна лише раз на тижден.