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Головна Мода Виривати сиве волосся чи ні: що потрібно знати з цього приводу

Виривати сиве волосся чи ні: що потрібно знати з цього приводу

Ua ru
Дата публікації: 3 серпня 2026 07:25
Що буде, якщо виривати сиве волосся: може мати серйозні наслідки
Сиве волосся, дівчина з сивим відтінком волосся. Фото: magnific. Колаж: Новини.LIVE

Багато хто хоча б раз у житті чув: якщо висмикнути сиву волосину, на її місці з'явиться дві нові. Насправді це лише популярний міф. Але це не означає, що позбавлятися сивини таким способом безпечно.

Редакція Новини.LIVE розповість про це детальніше.

Сиве волосся з'являється тоді, коли волосяний фолікул перестає виробляти достатньо меланіну — пігменту, який відповідає за природний колір волосся. Коли це станеться, залежить переважно від генетики. У когось перші сріблясті волосини помітні вже після 25 років, а хтось стикається із сивиною значно пізніше.

Нове волосся все одно буде сивим

Якщо висмикнути одну сиву волосину, на її місці не виросте кілька нових. З того самого фолікула з'явиться лише одна волосина, і вона також буде сивою. Повернути природний колір таким способом неможливо, адже фолікул уже втратив здатність виробляти пігмент.

Фолікул може пошкодитися

Разове висмикування навряд чи зашкодить. Але якщо робити це регулярно, фолікул поступово травмується. Через постійне механічне навантаження нове волосся може стати тоншим, слабшим або почати рости повільніше. У деяких випадках воно навіть змінює напрямок росту й може вростати під шкіру, провокуючи запалення.

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Найсерйозніший наслідок — незворотне пошкодження волосяного фолікула. Якщо роками висмикувати волосся в одному й тому самому місці, він може перестати працювати. Тоді нове волосся там уже не з'явиться, а на шкірі поступово утвориться невелика залисина.

Що робити, якщо сивина заважає

Найпростіше рішення — не висмикувати волосину, а акуратно зрізати її біля кореня маленькими ножицями. Це не травмує фолікул, хоча через деякий час волосся відросте знову. Якщо ж сивини стає дедалі більше, варто розглянути фарбування або тонування — це значно безпечніше, ніж постійно виривати волосся.

Раніше ми писали про те, в якому випадку стилісти радять відмовитися від коротких стрижок. Річ в тім, що далеко не кожній формі обличчя вони підходять.

Також Новини.LIVE повідомляли, як зробити так, щоб блонд завжди мав гарний і доглянутий вигляд. Колористи радять підібрати відповідні засоби та виробити кілька простих звичок.

краса сиве волосся догляд за волоссям
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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