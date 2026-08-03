Что будет, если вырывать седые волосы: может иметь последствия

Седые волосы, девушка с седым оттенком волос. Фото: magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Многие хотя бы раз в жизни слышали: если выдернуть седой волос, на его месте вырастут два новых. На самом деле это всего лишь распространенный миф. Но это не значит, что избавляться от седины таким способом безопасно.

Редакция Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

Седые волосы появляются тогда, когда волосяной фолликул перестает вырабатывать достаточное количество меланина — пигмента, отвечающего за естественный цвет волос. Когда это произойдет, зависит в основном от генетики. У кого-то первые серебристые волоски заметны уже после 25 лет, а кто-то сталкивается с сединой значительно позже.

Новые волосы все равно будут седыми

Если выдернуть один седой волос, на его месте не вырастет несколько новых. Из того же самого фолликула появится только один волос, и он также будет седым. Вернуть естественный цвет таким способом невозможно, ведь фолликул уже утратил способность вырабатывать пигмент.

Фолликул может повредиться

Разовое выдергивание вряд ли нанесет вред. Но если делать это регулярно, фолликул постепенно травмируется. Из-за постоянной механической нагрузки новый волос может стать тоньше, слабее или начать расти медленнее. В некоторых случаях они даже меняют направление роста и могут врастать под кожу, вызывая воспаление.

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Самое серьезное последствие — необратимое повреждение волосяного фолликула. Если годами выдергивать волосы в одном и том же месте, он может перестать работать. Тогда новые волосы там уже не появятся, а на коже постепенно образуется небольшая лысина.

Что делать, если седина мешает

Самое простое решение — не выдергивать волосы, а аккуратно срезать их у корня маленькими ножницами. Это не травмирует фолликул, хотя через некоторое время волосы отрастут снова. Если же седины становится все больше, стоит рассмотреть возможность окрашивания или тонирования — это значительно безопаснее, чем постоянно вырывать волосы.

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