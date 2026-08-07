Що додати в шампунь, щоб волосся довше не жирніло: простий лайфхак

Баночки з шампунем, дівчина гладить своє волосся. Фото: magnific. Колаж: Новини.LIVE

Якщо корені жирніють уже наступного дня після миття, зачіска швидко втрачає об’єм і має несвіжий вигляд. Деякі люди використовують для додаткового очищення шкіри голови звичайну кухонну сіль, додаючи її до шампуню.

Про це детальніше розповість Новини.LIVE з посиланням на Уніан.

Сіль у шампуні — як це працює

Сіль допомагає механічно прибрати зі шкіри голови надлишок шкірного сала та залишки засобів для укладання. Після такого очищення корені будуть свіжішими, а волосся — довше зберігати об’єм.

Для процедури достатньо змішати невелику кількість дрібної солі з порцією шампуню безпосередньо перед миттям. Суміш потрібно нанести на вологу шкіру голови й обережно помасажувати пальцями. Сильно натискати або дряпати шкіру кристалами не варто.

Якщо сіль крупна, краще попередньо розчинити її у воді. Нерозчинені кристали можуть травмувати шкіру, особливо якщо на ній уже є подразнення. Повторювати таке очищення часто не потрібно. Достатньо одного разу на 7–10 днів. При свербежі, почервонінні, лущенні або ранках на шкірі голови від соляного скрабу краще відмовитися.

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Чому волосся швидко жирніє

Шкірне сало виробляється сальними залозами біля волосяних фолікулів. Воно не є "брудом" — себум захищає шкіру та волосся від пересихання. Неприємність починається, коли себуму виробляється забагато і корені швидко стають жирними.

При жирній шкірі голови не потрібно навмисно відкладати миття. Якщо волосся забруднилося, його можна мити хоч щодня. Важливо, щоб шампунь не викликав сухості, печіння чи стягнення після процедури.

Шампунь під час миття волосся варто наносити саме на шкіру голови. Якщо корені дуже жирні, можна промити їх двічі: перше нанесення прибере основну кількість себуму, друге — залишки забруднень.

Що робити між миттям волосся

Гребінець потрібно регулярно очищати від волосся, себуму та залишків косметики. Якщо щетинки залишаються жирними, під час розчісування цей шар знову потрапляє на чисті корені.

Сухий шампунь краще наносити на корені до того, як вони стануть явно жирними. Наприклад, після вечірнього миття та повного висушування можна розподілити невелику кількість засобу біля коренів, а вранці розчесати волосся. Порошок або спрей вбере частину себуму, який виділиться за ніч.

А ось гарячу воду та тривале сушіння коренів дуже гарячим повітрям краще не використовувати. Вони можуть пересушувати шкіру та посилювати подразнення.

Сіль у шампуні не здатна змусити сальні залози працювати повільніше на тиждень. Її можна використовувати лише як періодичне додаткове очищення, якщо шкіра голови нормально реагує на такий спосіб.

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