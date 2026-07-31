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Головна Мода Працює краще за будь-який стайлінг: як мити голову для максимальної пишності волосся

Працює краще за будь-який стайлінг: як мити голову для максимальної пишності волосся

Ua ru
Дата публікації: 31 липня 2026 16:04
Головна помилка у догляді: як потрібно мити голову для максимального об'єму волосся
Миття волосся в салоні. Фото: magnific. Колаж: Новини.LIVE

Багато хто вважає, що пишний об'єм волосся залежить лише від фена чи спеціальних засобів для укладання. Насправді все починається ще під час миття голови. Якщо робити це правильно, волосся довше залишатиметься свіжим, легким і не втратить форму вже за кілька годин.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

Як правильно мити волосся шампунем

Одна з найпоширеніших помилок — мити голову шампунем лише один раз. Після першого нанесення з волосся та шкіри голови змиваються жир, пил і залишки засобів для укладання. А вже друге миття дозволяє якісно очистити корені. Саме тому після такого догляду волосся довше залишається чистим, а прикореневий об'єм тримається значно краще.

Ще один момент, про який часто забувають, — шампунь потрібен лише кореням. Не варто спеціально намилювати всю довжину. Піни, яка стікає під час змивання, цілком достатньо, щоб очистити волосся. Так кінчики не пересушуються і залишаються м'якшими.

Як правильно використовувати шампунь під час миття волосся
Дівчина сушить волосся рушником. Фото: magnific

Температура води теж має значення

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Дуже гаряча вода не робить волосся чистішим, зате може змусити шкіру голови швидше виробляти себум. У результаті вже наступного дня корені можуть мати неохайний вигляд. Краще використовувати теплу воду, а наприкінці ненадовго обполоснути волосся прохолодною. Після цього воно стає більш гладким і набуває природного блиску.

Після душу не поспішайте закручувати волосся в рушник на пів години. Достатньо кілька разів акуратно промокнути його, щоб прибрати зайву вологу. Сильне тертя або довге перебування в щільному тюрбані може зробити волосся ламким і менш слухняним.

Якщо волосся тонке й швидко втрачає об'єм, зверніть увагу і на шампунь. Найкраще працюють засоби, створені саме для тонкого волосся або для надання об'єму. Вони добре очищають корені, але не залишають відчуття важкості, через яке зачіска швидко "осідає".

Раніше ми писали про те, чому потрібно регулярно мити пензлі для макіяжу. Це важливий нюанс, про який більшість навіть не задумується.

Також Новини.LIVE повідомляли, чи може якось вплинути на стан волосся його фарбування в літній сезон. Важливо додати про те, що тут важливу роль теж відіграє правильно догляд.

краса як зменшити жирність волосся догляд за волоссям
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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